Решивший сэкономить новосибирец потратил больше 170 тысяч на покупку в интернет-магазине

OZON проанализировал свыше 1 миллиона поисковых запросов и более 300 тысяч заказов, которые совершили клиенты интернет-магазина в дни акции «Киберпонедельник»





Интернет-площадка OZON подсчитала, сколько потратили на покупки в «Киберпонедельник» новосибирцы. По данным компании, популярностью пользовались электроника, товары для дома и спорта и книги — на них жители Сибири тратили в среднем 3100 рублей.





«Средний чек в Новосибирске отличается от Москвы и остальных регионов: в 2018 году и в январе он составил 3100 рублей, в то время как по России он не превысил 2500 рублей. Поскольку "Киберпонедельник" начинался с электроники, у многих акция ассоциируется именно с этой категорией, поэтому она сохраняет ведущую позицию в Новосибирске по объёму продаж. Помимо неё в топ вошли книги, товары для дома, детские товары, спорт», — сообщила корреспонденту НГС PR интернет-площадке OZON Дарья Чалова.





Новосибирск отличался от остальных городов России тем, что в топ-5 вошли спортивные товары: чаще всего покупали витаминно-минеральные комплексы, коврики для йоги и жиросжигатели.





«И если во всей России книги ушли со 2-го на 4-е место, уступив лидирующие позиции детским товарам и товарам для дома, то в Новосибирске они по-прежнему занимают 2-е место. Больше всего новосибирцы заказывают литературы для саморазвития, мотивации и воспитания детей. Топ книг Новосибирска в "Киберпонедельник": "Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым", "45 татуировок личности. Правила моей жизни", "Тайная опора. Привязанность в жизни ребёнка", "Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности", "Подсознание может все!"», — объяснила Чалова.





Самым щедрым покупателем стал житель Новосибирска, который потратил 1 75 943 рубля: в заказ вошли товары для дома, детские товары и электроника.





На OZON акция начала с пресейла ещё до 28 января и продлится до 3 февраля: «В "чёрную пятницу" мы заметили, что механика длинной распродажи срабатывает для мультикатегорийного магазина лучше, чем однодневные акции. В таких условиях клиенты чаще возвращаются в течение недели и делают повторные покупки. Скажем, на пресейле клиент купил товары для дома, потом вернулся за детскими игрушками или одеждой, а ближе к концу акции купил ещё и спортивный инвентарь», — отметила директор по связям с общественностью OZON Мария Заикина.





В ноябре 2018 года торговые центры Новосибирска подсчитали количество посетителей в «чёрную пятницу» — выяснилось, что их за год стало больше.