Власти решили отремонтировать Бердское шоссе и избавить от ДТП 4 перекрестка
Ремонт на 15 участках дорог начнется в 2020 году
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска предложил отремонтировать в 2020 году по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 15 участков в разных частях города.
Власти вынесли на обсуждение жителям города список с дорогами, где нужен ремонт и реконструкция, а также с участками, где ликвидируют места концентрации ДТП.
НГС публикует карту с предложенными участками.
Реконструкция автомобильных дорог (предполагает расширение габаритов дороги — увеличение количества полос):
— на 2-й Станционной (I этап) на пересечении с Большой;
— на Кедровой (I этап) от Охотской до Краузе;
— на Гусинобродском шоссе (I этап) от Коминтерна до ТЦ «Восток».
Ремонт автомобильных дорог (работы будут проходить в границах существующей дороги):
— на Бердском шоссе от проспекта Строителей до границы города;
— на Владимировской от Фабричной до Дуси Ковальчук;
— на Хилокской от Толмачёвской до границы города;
— на Военной от Семьи Шамшиных до Ипподромской;
— на Писарева от Ипподромской до Красного проспекта;
— на Волочаевской от Гусинобродского шоссе до проспекта Дзержинского;
— на Сибиряков-Гвардейцев от площади Сибиряков-Гвардейцев до площади Кирова;
— на Богдана Хмельницкого от улицы Новая Заря до Тайгинской.
Ликвидация мест концентрации ДТП:
— на пересечении Титова и Пермской,
— на пересечении Титова и Серафимовича;
— на пересечении Петухова и Советского шоссе;
— на пересечении Нарымской и 1905 года.
Предложения по планам ремонта на 2020 год чиновники будут принимать в департаменте до 13 февраля 2019 года.
Программа «Безопасные и качественные дороги» рассчитана на 2017–2025 годы.
«[Программа включает] приведение к 2018 году в нормативное состояние не менее половины дорог агломерации, к 2025 году таких дорог должно быть не менее 85%; снижение числа мест концентрации ДТП на дорогах агломерации к 2018 году до половины, к 2025 году количество аварийно-опасных участков должно сократиться до 15% от уровня 2015 года», — отмечают в департаменте
В прошлом году работы по программе БКД закончились в сентябре. В декабре стало известно, отремонтированная дорога на перекрёстке улицы Связистов с улицей Троллейной и Тёщиным языком в Ленинском районе Новосибирска стала вставать в постоянной пробке.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
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