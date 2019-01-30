Власти решили отремонтировать Бердское шоссе и избавить от ДТП 4 перекрестка

Ремонт на 15 участках дорог начнется в 2020 году

На границе Новосибирска отремонтируют Бердское шоссе и Хилокскую
На границе Новосибирска отремонтируют Бердское шоссе и Хилокскую


Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска предложил отремонтировать в 2020 году по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 15 участков в разных частях города.


Власти вынесли на обсуждение жителям города список с дорогами, где нужен ремонт и реконструкция, а также с участками, где ликвидируют места концентрации ДТП.


НГС публикует карту с предложенными участками.



Реконструкция автомобильных дорог (предполагает расширение габаритов дороги — увеличение количества полос):


— на 2-й Станционной (I этап) на пересечении с Большой; 


— на Кедровой (I этап) от Охотской до Краузе; 


— на Гусинобродском шоссе (I этап) от Коминтерна до ТЦ «Восток».


Ремонт автомобильных дорог (работы будут проходить в границах существующей  дороги):


— на Бердском шоссе от проспекта Строителей до границы города;


— на Владимировской от Фабричной до Дуси Ковальчук; 


— на Хилокской от Толмачёвской до границы города; 


— на Военной от Семьи Шамшиных до Ипподромской;


— на Писарева от Ипподромской до Красного проспекта; 


— на Волочаевской от Гусинобродского шоссе до проспекта Дзержинского; 


— на Сибиряков-Гвардейцев от площади Сибиряков-Гвардейцев до площади Кирова; 


— на Богдана Хмельницкого от улицы Новая Заря до Тайгинской.


Ликвидация мест концентрации ДТП: 


— на пересечении Титова и Пермской, 


— на пересечении Титова и Серафимовича; 


— на пересечении Петухова и Советского шоссе; 


— на пересечении Нарымской и 1905 года. 


Предложения по планам ремонта на 2020 год чиновники будут принимать в департаменте до 13 февраля 2019 года.


Программа «Безопасные и качественные дороги» рассчитана на 2017–2025 годы.


«[Программа включает] приведение к 2018 году в нормативное состояние не менее половины дорог агломерации, к 2025 году таких дорог должно быть не менее 85%; снижение числа мест концентрации ДТП на дорогах агломерации к 2018 году до половины, к 2025 году количество аварийно-опасных участков должно сократиться до 15% от уровня 2015 года», — отмечают в департаменте


В прошлом году работы по программе БКД закончились в сентябре. В декабре стало известно, отремонтированная дорога на перекрёстке улицы Связистов с улицей Троллейной и Тёщиным языком в Ленинском районе Новосибирска стала вставать в постоянной пробке.

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