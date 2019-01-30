Почти 40 домов в Новосибирске остались без горячей воды и отопления из-за ремонта теплотрасс

НГС публикует карту с отключениями

Под отключения попали 6 детских учреждений
Под отключения попали 6 детских учреждений


В среду, 30 января, почти сорок зданий в разных районах Новосибирска остались без горячей воды и отопления.


По информации «Сибирской генерирующей компании», отключения вызваны аварийными ремонтными работами на теплотрассах и коснутся домов в Ленинском, Кировском, Октябрьском, Железнодорожном и Центральном районах города.


«Сегодня в Новосибирске специалисты теплосетевого подразделения СГК проводят аварийно-ремонтные работы на участках теплотрасс. Под отключения от тепла и горячего водоснабжения попали потребители 24 жилых домов, 6 детских учреждений и 18 прочих объектов. Приносим извинения жителям», — сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь СГК Ольга Алексеева.


Отопление и горячую воду планируют вернуть к 16:00.


Карта отключений домов от горячей воды и отопления


На днях стало известно, что коммунальщики закупили две новые спецмашины МАВР для ремонта теплосетей. Каждая машина стоила СГК 3,7 миллиона рублей. 

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