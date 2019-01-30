В переходе метро, где играл дедушка с баяном, появилась трогательная табличка

Сегодня на месте, где постоянно играл баянист Владимир Веретенников, появилась памятная табличка





Сегодня, 30 января, в переходе метро на площади Ленина появилась табличка в память о дедушке с баяном — кто-то прикрепил к стене лист бумаги с текстом «Светлая память баянисту Владимиру Андреевичу». Ниже ручкой дописали «Простите нас!!!».







Табличку повесили на стену в том месте, где Владимир Андреевич обычно сидел и исполнял популярные советские мелодии.







Под текстом «Светлая память баянисту Владимиру Андреевичу» кто-то дописал: «Простите нас!!!»





О смерти баяниста Владимира Веретенникова стало известно 25 января — у музыканта остановилось сердце. С вечера 25 января неравнодушные новосибирцы стали приносить и оставлять на этом месте цветы.