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В переходе метро, где играл дедушка с баяном, появилась трогательная табличка

Известный музыкант умер на прошлой неделе от сердечного приступа

Сегодня на месте, где постоянно играл баянист Владимир Веретенников, появилась памятная табличка
Сегодня на месте, где постоянно играл баянист Владимир Веретенников, появилась памятная табличка


Сегодня, 30 января, в переходе метро на площади Ленина появилась табличка в память о дедушке с баяном — кто-то прикрепил к стене лист бумаги с текстом «Светлая память баянисту Владимиру Андреевичу». Ниже ручкой дописали «Простите нас!!!».


Табличку повесили на стену в том месте, где Владимир Андреевич обычно сидел и исполнял популярные советские мелодии.


Под текстом «Светлая память баянисту Владимиру Андреевичу» кто-то дописал: «Простите нас!!!»
Под текстом «Светлая память баянисту Владимиру Андреевичу» кто-то дописал: «Простите нас!!!»


О смерти баяниста Владимира Веретенникова стало известно 25 января — у музыканта остановилось сердце. С вечера 25 января неравнодушные новосибирцы стали приносить и оставлять на этом месте цветы.

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