Школьникам пообещали забрать день каникул и добавить уроки из-за массовых эвакуаций

В школах по-разному решили догнать пропущенные из-за тревоги часы

28 января в Новосибирске эвакуировали школы и больницы из-за сообщений о минировании
28 января в Новосибирске эвакуировали школы и больницы из-за сообщений о минировании


Ученикам новосибирских школ восстановят уроки, которые они пропустили из-за массовых эвакуаций 28 января.


В этот день учеников 25 школ сняли с уроков из-за сообщений о бомбах.


«В связи с тем, что 28 января 2019 из общеобразовательных организаций, расположенных на территории города Новосибирска, были эвакуированы обучающиеся и произошли изменения в расписании, то учителями-предметниками будут внесены корректировки в календарно-тематическое планирование с целью выполнения учебного плана в полном объеме», — сообщили в ответ на запрос корреспондента НГС в министерстве образования Новосибирской области.


Информацию о корректировках в расписании корреспонденту НГС подтвердили в нескольких городских школах.


В школе № 128 планируют восстановить пропущенные уроки. Для этого руководство школы намерено забрать у школьников один день из весенних каникул.


«Уроки будут восстанавливаться. Сейчас вопрос решается. Скорее всего, это будет день каникул», — сообщили корреспонденту НГС в школе. 

В школе № 195 тоже планируют восстановить пропущенные из-за эвакуации учебные часы. Специально для этого школьникам в расписание добавят уроки.

«В любом случае программный материал будет проходиться. Мы провели внеплановое совещание с работниками. Учебная программа будет пройдена. <…> У среднего и старшего звена это будут дополнительные уроки. Расписание будет [меняться] в течение февраля», — рассказала корреспонденту НГС директор школы № 195 Светлана Мельникова. 


Директор школы № 155 Александр Дмитриев рассказал, что никаких дополнительных уроков или дней у учеников школы не появится. 


«Мы не планировали [добавлять] дни. У нас два урока успели пройти, а учимся мы в одну смену. Учебный процесс полностью не пропал. Учителя будут давать ученикам дополнительные задания. Пересмотрят деятельность на уроке, чтобы этот пробел ликвидировать. <…> чтобы не забирать у детей день из каникул, мы отработаем это за неделю», — рассказал корреспонденту НГС директор школы № 155 Александр Дмитриев.


В начале недели из-за сообщений о минировании в школах и больницах Новосибирска прошли массовые эвакуации. Корреспондент НГС собрала и обобщила всю важную информацию об эвакуациях 28 января.

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