Школьникам пообещали забрать день каникул и добавить уроки из-за массовых эвакуаций

28 января в Новосибирске эвакуировали школы и больницы из-за сообщений о минировании





Ученикам новосибирских школ восстановят уроки, которые они пропустили из-за массовых эвакуаций 28 января.





В этот день учеников 25 школ сняли с уроков из-за сообщений о бомбах.





«В связи с тем, что 28 января 2019 из общеобразовательных организаций, расположенных на территории города Новосибирска, были эвакуированы обучающиеся и произошли изменения в расписании, то учителями-предметниками будут внесены корректировки в календарно-тематическое планирование с целью выполнения учебного плана в полном объеме», — сообщили в ответ на запрос корреспондента НГС в министерстве образования Новосибирской области.





Информацию о корректировках в расписании корреспонденту НГС подтвердили в нескольких городских школах.





В школе № 128 планируют восстановить пропущенные уроки. Для этого руководство школы намерено забрать у школьников один день из весенних каникул.



«Уроки будут восстанавливаться. Сейчас вопрос решается. Скорее всего, это будет день каникул», — сообщили корреспонденту НГС в школе.



В школе № 195 тоже планируют восстановить пропущенные из-за эвакуации учебные часы. Специально для этого школьникам в расписание добавят уроки.



«В любом случае программный материал будет проходиться. Мы провели внеплановое совещание с работниками. Учебная программа будет пройдена. <…> У среднего и старшего звена это будут дополнительные уроки. Расписание будет [меняться] в течение февраля», — рассказала корреспонденту НГС директор школы № 195 Светлана Мельникова.





Директор школы № 155 Александр Дмитриев рассказал, что никаких дополнительных уроков или дней у учеников школы не появится.







«Мы не планировали [добавлять] дни. У нас два урока успели пройти, а учимся мы в одну смену. Учебный процесс полностью не пропал. Учителя будут давать ученикам дополнительные задания. Пересмотрят деятельность на уроке, чтобы этот пробел ликвидировать. <…> чтобы не забирать у детей день из каникул, мы отработаем это за неделю», — рассказал корреспонденту НГС директор школы № 155 Александр Дмитриев.







В начале недели из-за сообщений о минировании в школах и больницах Новосибирска прошли массовые эвакуации. Корреспондент НГС собрала и обобщила всю важную информацию об эвакуациях 28 января.

