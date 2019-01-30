Оставили товар на кассах: из «МЕГИ» вывели покупателей

В торговом центре эвакуацию объяснили техническим сбоем противопожарной системы





Утром 30 января из «МЕГИ» на улице Ватутина в Кировском районе Новосибирска начали выводить людей.



Информацию об эвакуации в редакцию НГС прислал читатель в 9:52.



«Было объявление, сказали всем без паники покидать помещение. Попросили всех сохранять спокойствие. Люди оставили товар на кассах и пошли, работники тоже начали эвакуироваться», — рассказала корреспонденту НГС очевидица Анжелика.







Посетителям пришлось отставить свои покупки на кассах





В торговом центре «МЕГА» корреспонденту НГС пояснили, что эвакуация уже закончилась. «У нас просто технический сбой был небольшой, уже всё отменено, всё хорошо, всё в рабочем режиме, сейчас люди запускаются обратно», — рассказали в «МЕГЕ», уточнив, что на момент эвакуации в торговом центре работал только «Ашан».







В начале недели из-за сообщений о минировании в школах и больницах Новосибирска прошли массовые эвакуации. Корреспондент НГС собрала и обобщила всю важную информацию об эвакуациях 28 января.

