Оставили товар на кассах: из «МЕГИ» вывели покупателей

Об эвакуации сообщили очевидцы

В торговом центре эвакуацию объяснили техническим сбоем противопожарной системы
В торговом центре эвакуацию объяснили техническим сбоем противопожарной системы


Утром 30 января из «МЕГИ» на улице Ватутина в Кировском районе Новосибирска начали выводить людей.

Информацию об эвакуации в редакцию НГС прислал читатель в 9:52.

«Было объявление, сказали всем без паники покидать помещение. Попросили всех сохранять спокойствие. Люди оставили товар на кассах и пошли, работники тоже начали эвакуироваться», — рассказала корреспонденту НГС очевидица Анжелика.


Посетителям пришлось отставить свои покупки на кассах
Посетителям пришлось отставить свои покупки на кассах


В торговом центре «МЕГА» корреспонденту НГС пояснили, что эвакуация уже закончилась. «У нас просто технический сбой был небольшой, уже всё отменено, всё хорошо, всё в рабочем режиме, сейчас люди запускаются обратно», — рассказали в «МЕГЕ», уточнив, что на момент эвакуации в торговом центре работал только «Ашан».


В начале недели из-за сообщений о минировании в школах и больницах Новосибирска прошли массовые эвакуации. Корреспондент НГС собрала и обобщила всю важную информацию об эвакуациях 28 января.

Прочтений: 12112

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено