Новосибирских дорожников отправили спасать замерзающих на трассах водителей

Из-за приближающихся морозов дорожные службы перешли на усиленный режим работы

Во время холодов дорожные службы будут чаще объезжать федеральные трассы в поисках заглохших машин
Во время холодов дорожные службы будут чаще объезжать федеральные трассы в поисках заглохших машин


Новосибирские дорожники перешли на усиленный режим работы из-за приближающихся 40-градусных холодов.


«В дни сильных морозов дежурные бригады на патрульных машинах, оснащённых средствами обогрева, будут каждые три часа объезжать федеральные трассы, чтобы вовремя оказать помощь водителям в случаях вынужденных остановок», — сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».


В пресс-службе уточнили, что подрядчики «Сибуправтодора» переведены на усиленный режим работы из-за неблагоприятного прогноза синоптиков. Согласно ему, с 31 января по 4 февраля в Новосибирской, Омской, Кемеровской и Томской областях ожидается похолодание до -35 градусов, а местами до -40 и ниже


В «Сибуправтодоре» предупредили, что водителям стоит тщательно проверить техническое состояние машин и телефонов перед тем, как выехать за город. 


«Проверьте запас горючего и его соответствие температурному режиму, а также наличие теплых вещей и горячего чая. По возможности перенесите длительные поездки до окончания сильных морозов», — порекомендовали дорожники.

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