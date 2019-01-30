Новосибирских дорожников отправили спасать замерзающих на трассах водителей
Из-за приближающихся морозов дорожные службы перешли на усиленный режим работы
Новосибирские дорожники перешли на усиленный режим работы из-за приближающихся 40-градусных холодов.
«В дни сильных морозов дежурные бригады на патрульных машинах, оснащённых средствами обогрева, будут каждые три часа объезжать федеральные трассы, чтобы вовремя оказать помощь водителям в случаях вынужденных остановок», — сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».
В пресс-службе уточнили, что подрядчики «Сибуправтодора» переведены на усиленный режим работы из-за неблагоприятного прогноза синоптиков. Согласно ему, с 31 января по 4 февраля в Новосибирской, Омской, Кемеровской и Томской областях ожидается похолодание до -35 градусов, а местами до -40 и ниже.
В «Сибуправтодоре» предупредили, что водителям стоит тщательно проверить техническое состояние машин и телефонов перед тем, как выехать за город.
«Проверьте запас горючего и его соответствие температурному режиму, а также наличие теплых вещей и горячего чая. По возможности перенесите длительные поездки до окончания сильных морозов», — порекомендовали дорожники.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова