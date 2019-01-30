Школьник попал под колёса «Вольво»: пострадавшего увезли в больницу

В ДТП подросток получил сотрясение головного мозга





В Ленинском районе Новосибирска 35-летний водитель сбил переходившего дорогу школьника — с места ДТП подростка увезли в больницу.





По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 23:10 29 января недалеко от дома № 17 к1 во 2-м Экскаваторном переулке.





«Водитель на автомобиле Volvo с прицепом следовал по улице Большая со стороны улицы Романтиков в сторону улицы Дивногорской. В пути следования он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу справа налево вне зоны пешеходного перехода», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





По его словам, в результате ДТП пострадал 15-летний школьник, которого с места аварии увезли в больницу. Врачи диагностировали у подростка сотрясение головного мозга.





Ранее автоинспекция Новосибирска проанализировала статистику ДТП и составила список самых опасных участков, на которых в 2018 году случались аварии.

