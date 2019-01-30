Школьник попал под колёса «Вольво»: пострадавшего увезли в больницу
15-летний подросток переходил дорогу в неположенном месте
В Ленинском районе Новосибирска 35-летний водитель сбил переходившего дорогу школьника — с места ДТП подростка увезли в больницу.
По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 23:10 29 января недалеко от дома
«Водитель на автомобиле Volvo с прицепом следовал по улице Большая со стороны улицы Романтиков в сторону улицы Дивногорской. В пути следования он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу справа налево вне зоны пешеходного перехода», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
По его словам, в результате ДТП пострадал 15-летний школьник, которого с места аварии увезли в больницу. Врачи диагностировали у подростка сотрясение головного мозга.
Ранее автоинспекция Новосибирска проанализировала статистику ДТП и составила список самых опасных участков, на которых в 2018 году случались аварии.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Владиславом Савченковым