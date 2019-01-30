Школьник попал под колёса «Вольво»: пострадавшего увезли в больницу

15-летний подросток переходил дорогу в неположенном месте

В ДТП подросток получил сотрясение головного мозга
В ДТП подросток получил сотрясение головного мозга


В Ленинском районе Новосибирска 35-летний водитель сбил переходившего дорогу школьника — с места ДТП подростка увезли в больницу.


По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 23:10 29 января недалеко от дома № 17 к1 во 2-м Экскаваторном переулке.


«Водитель на автомобиле Volvo с прицепом следовал по улице Большая со стороны улицы Романтиков в сторону улицы Дивногорской. В пути следования он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу справа налево вне зоны пешеходного перехода», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


По его словам, в результате ДТП пострадал 15-летний школьник, которого с места аварии увезли в больницу. Врачи диагностировали у подростка сотрясение головного мозга.


Ранее автоинспекция Новосибирска проанализировала статистику ДТП и составила список самых опасных участков, на которых в 2018 году случались аварии.

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