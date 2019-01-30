Новосибирские спасатели попросили горожан не оставлять детей одних

За прошедшую неделю спасателям приходилось несколько раз выезжать к детям, запертым в квартире

Спасатели просят убедиться, что ребёнок знает свой адрес и номер вызова спасателей 
Спасатели просят убедиться, что ребёнок знает свой адрес и номер вызова спасателей 


Спасатели попросили новосибирцев не оставлять детей без присмотра в машинах и квартирах — по данным МЧС, чаще всего пожары случаются, когда дети остаются дома одни.


Согласно информации новосибирского МЧС, за прошедшую неделю спасателям приходилось несколько раз выезжать к детям, запертым в квартире и автомобиле.


«Дети, оставленные одни или без надлежащего присмотра, — это наиболее распространенные обстоятельства, при которых происходят происшествия, а также пожары. <…> В большинстве случаев пожары происходили, когда дети были дома одни», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


Спасатели поясняют, что во время пожара дети пугаются и пытаются спрятаться от огня. Если ребёнок оказывается запертым в квартире, то шансов выжить у него практически нет, сообщают в МЧС.


«В закрытом автомобиле с ребенком может случиться все что угодно! Ребенок может запутаться в ремнях безопасности или попасть под стеклоподъемник. В машине может произойти возгорание. Автомобиль могут угнать или эвакуировать вместе с ребенком. Малыш может сам завести машину и тронуться с места», — говорится в сообщении областного управления МЧС.


В случае возникновения чрезвычайных ситуаций новосибирцам рекомендуют обращаться по единому телефону вызова экстренных служб 112.


В начале недели в Советском районе Новосибирска спасатели МАСС вытащили из припаркованной «Мазды» 3-летнюю девочку — женщина захлопнула дверь автомобиля, а ребёнок остался внутри. 

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