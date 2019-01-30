Новостройки Новосибирска стали выше на 6 этажей за последние 20 лет
Город оказался на 5 месте среди городов-миллионников с самыми высокими домами.
Средняя этажность новостроек Новосибирска за последние 20 лет выросла в 1,5 раза и составила 15,8 этажей — об том в своем исследовании сообщил аналитический центр ЦИАН.
Как указано в исследовании, по сравнению с советской застройкой, дома в Новосибирске стали выше почти на 10 этажей, а с девяностых годов выше 6 этажей.
Средняя этажность городов-миллионников по России равна 15 этажам:
«По сравнению советским периодом этажность домов выросла в 2,2 раза, по сравнению с застройкой 1990-2000-х гг. на 50%», — говорится в тексте исследования.
Новосибирск оказался на 5 месте среди городов-миллионников с самыми высокими домами. На первом месте Москва, на втором и третьем — Екатеринбург и Красноярск. Из сибирских городов в рейтинг попал Омск — там новостройки выросли почти на четыре этажа.
Недавно Новосибирскую область признали одной из лидирующих по борьбе с долгостроями — в области к началу 2019 года стало на 5 проблемных объектов меньше.
Впрочем, иногда владельцы не могут получить уже достроенные спустя многие годы квартиры — из-за тех, кто отказывается внести свою долю.
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Маша Вьюн
Фото Александра Ощепкова, скриншот cian.ru