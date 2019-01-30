Новостройки Новосибирска стали выше на 6 этажей за последние 20 лет

Город оказался на 5 месте среди городов-миллионников с самыми высокими домами.

Сейчас средняя этажность новостроек почти 16 этажей 
Сейчас средняя этажность новостроек почти 16 этажей 


Средняя этажность новостроек Новосибирска за последние 20 лет выросла в 1,5 раза и составила 15,8 этажей  — об том в своем исследовании сообщил аналитический центр ЦИАН. 


Как указано в исследовании, по сравнению с советской застройкой, дома в Новосибирске стали выше почти на 10 этажей, а с девяностых годов выше 6 этажей. 


Средняя этажность городов-миллионников по России равна 15 этажам:


«По сравнению советским периодом этажность домов выросла в 2,2 раза, по сравнению с застройкой 1990-2000-х гг. на 50%», — говорится в тексте исследования. 


Изменение средней этажности новостроек в городах-миллионниках
Изменение средней этажности новостроек в городах-миллионниках


Новосибирск оказался на 5 месте среди городов-миллионников с самыми высокими домами. На первом месте Москва, на втором и третьем — Екатеринбург и Красноярск. Из сибирских городов в рейтинг попал Омск — там новостройки выросли почти на четыре этажа. 


Недавно Новосибирскую область признали одной из лидирующих по борьбе с долгостроями — в области к началу 2019 года стало на 5 проблемных объектов меньше. 


Впрочем, иногда владельцы не могут получить уже достроенные спустя многие годы квартиры — из-за тех, кто отказывается внести свою долю.

Прочтений: 238

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено