Новостройки Новосибирска стали выше на 6 этажей за последние 20 лет

Сейчас средняя этажность новостроек почти 16 этажей





Средняя этажность новостроек Новосибирска за последние 20 лет выросла в 1,5 раза и составила 15,8 этажей — об том в своем исследовании сообщил аналитический центр ЦИАН.





Как указано в исследовании, по сравнению с советской застройкой, дома в Новосибирске стали выше почти на 10 этажей, а с девяностых годов выше 6 этажей.





Средняя этажность городов-миллионников по России равна 15 этажам:







«По сравнению советским периодом этажность домов выросла в 2,2 раза, по сравнению с застройкой 1990-2000-х гг. на 50%», — говорится в тексте исследования.





Изменение средней этажности новостроек в городах-миллионниках





Новосибирск оказался на 5 месте среди городов-миллионников с самыми высокими домами. На первом месте Москва, на втором и третьем — Екатеринбург и Красноярск. Из сибирских городов в рейтинг попал Омск — там новостройки выросли почти на четыре этажа.





Недавно Новосибирскую область признали одной из лидирующих по борьбе с долгостроями — в области к началу 2019 года стало на 5 проблемных объектов меньше.





Впрочем, иногда владельцы не могут получить уже достроенные спустя многие годы квартиры — из-за тех, кто отказывается внести свою долю.

