Новосибирцам выплатили долги по зарплате на сумму 624 миллиона

Всего в Сибирском федеральном округе выплатили больше трех миллиардов рублей

Вовремя не получили зарплату больше 2000 человек
Вовремя не получили зарплату больше 2000 человек


В Новосибирской области за 2018 год выплатили долги по зарплате на сумму 624,9 миллиона — об этом доложила Генеральная прокуратура Российской Федерации. 


Как говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, Новосибирск занял второе место по размеру задолженности после Красноярского края — там размер выплаченного долга составил 717,8 миллиона рублей. Всего в Сибирском федеральном округе выплатили больше трех миллиардов рублей. 


В частности, новосибирская мостостроительная компания «Сибмост» выплатила работникам 34 миллиона рублей, а строительная компания «Сибавтобан» 25,1 миллиона рублей. 


К началу января 2019 года предприятия Новосибирской области накопили долги по зарплате на 12,3 миллиона рублей. Самыми неплатёжеспособными оказались работодатели из сфер обеспечения электрической энергией, газом и паром, управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе и обрабатывающего производства.

Прочтений: 68

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено