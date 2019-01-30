Новосибирцам выплатили долги по зарплате на сумму 624 миллиона
Всего в Сибирском федеральном округе выплатили больше трех миллиардов рублей
В Новосибирской области за 2018 год выплатили долги по зарплате на сумму 624,9 миллиона — об этом доложила Генеральная прокуратура Российской Федерации.
Как говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, Новосибирск занял второе место по размеру задолженности после Красноярского края — там размер выплаченного долга составил 717,8 миллиона рублей. Всего в Сибирском федеральном округе выплатили больше трех миллиардов рублей.
В частности, новосибирская мостостроительная компания «Сибмост» выплатила работникам 34 миллиона рублей, а строительная компания «Сибавтобан» — 25,1 миллиона рублей.
К началу января 2019 года предприятия Новосибирской области накопили долги по зарплате на 12,3 миллиона рублей. Самыми неплатёжеспособными оказались работодатели из сфер обеспечения электрической энергией, газом и паром, управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе и обрабатывающего производства.
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Маша Вьюн
Фото Александра Ощепкова