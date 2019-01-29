Ответили тем же: «Сибирь» в овертайме взяла реванш у астанинского «Барыса»

В прошлую встречу «Сибирь» уступила «Барысу» в овертайме

Решающий гол забил нападающий Жильбер Брюле
Решающий гол забил нападающий Жильбер Брюле


Сегодня, 29 января, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла астанинский «Барыс» со счётом 2:1.


Первую шайбу удалось забросить лишь во втором периоде — нападающий «Сибири» Джордан Кэрон, приняв пас Шэйна Принса, открыл счёт на 33-й минуте матча.



Ответить новосибирцам гости смогли лишь в третьем периоде — на 55-й минуте матча счёт сравнял защитник «Барыса» Максим Семёнов — 1:1.


Исход игры определил овертайм. На 61-й минуте матча нападающий «Сибири» Жильбер Брюле забил решающую шайбу в ворота «Барыса».


Ворота «Сибири» защищал Дэнни Тейлор.


«Сибири» удалось взять реванш за ноябрьский матч, в котором она уступила «Барысу» в овертайме со счётом 1:2. В предыдущем матче новосибирцы обыграли аутсайдера конференции «Восток» владивостокский «Адмирал» со счётом 5:3.

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