Ответили тем же: «Сибирь» в овертайме взяла реванш у астанинского «Барыса»
В прошлую встречу «Сибирь» уступила «Барысу» в овертайме
Сегодня, 29 января, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла астанинский «Барыс» со счётом 2:1.
Первую шайбу удалось забросить лишь во втором периоде — нападающий «Сибири» Джордан Кэрон, приняв пас Шэйна Принса, открыл счёт на 33-й минуте матча.
Ответить новосибирцам гости смогли лишь в третьем периоде — на 55-й минуте матча счёт сравнял защитник «Барыса» Максим Семёнов — 1:1.
Исход игры определил овертайм. На 61-й минуте матча нападающий «Сибири» Жильбер Брюле забил решающую шайбу в ворота «Барыса».
Ворота «Сибири» защищал Дэнни Тейлор.
«Сибири» удалось взять реванш за ноябрьский матч, в котором она уступила «Барысу» в овертайме со счётом 1:2. В предыдущем матче новосибирцы обыграли аутсайдера конференции «Восток» владивостокский «Адмирал» со счётом 5:3.
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Дмитрий Здорников
Фото hcsibir.ru
Видео khl.ru