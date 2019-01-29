Похоже на подростков, которые хотели поиграть: разбираем письма «террористов» с лингвистом

Волна эвакуация захлестнула Новосибирск 28 января — были эвакуированы десятки школ, больницы и бизнес-центры





С 21 по 29 января по России прокатилась волна эвакуаций. Схема везде была одинаковой — на электронные почты школ, больниц, торговых центров и других учреждений приходили письма, в которых было сказано, что здания могут быть заминированы. Авторы посланий рекомендовали эвакуировать людей во избежание жертв, На место приезжали экстренные службы и выводили людей. Взрывчатки ни на одном из объектов не нашли. В самих письмах есть ошибки, повторы, необычные обороты.





Наши коллеги из Перми вместе с лингвистом проанализировали тексты писем, чтобы понять, кто мог быть их автором и есть ли реальная угроза взрывов. Доцент филологического факультета пермского классического университета, кандидат филологических наук, специалист по экспертному анализу текста Нина Васильева изучила четыре послания от неизвестных.





Одно из них пришло в больницы и поликлиники Березников Пермского края. Мы публикуем его, сохранив орфографию и пунктуацию автора:





«В нескольких больницах города заложены взрывные устройства. Без эвакуаций будут жертвы. Мы вас предупредили. К сожалению для вас мы не все больницы предупредили. Так что лучше проверти все больницы!».







Еще три текста писем редакции передали из Челябинска (в их распоряжении было письмо, которое рассылали в организации Магнитогорска 21 января), Омска и Уфы.







Такое письмо прислали в больницы и школы Магнитогорска 21 января





Это послание рассылали по учреждениям Омска





Этот текст использовали в Уфе





«Очевидно, что все послания выполнены в едином стиле, в них встречаются одни и те же ошибки, — рассказала 59.RU Нина Васильева. — Тексты написаны безграмотно, по-детски. Они представляют собой набор клише. Скорее всего, авторы выбрали и скомпилировали наиболее удачные и убедительные на их взгляд элементы из различных книг, фильмов. Это глупая и неумелая стилизация. На мой взгляд, авторы писем — группа подростков или незрелых людей, которые решили поиграть, посеять панику и посмотреть что будет, узнать, как власти отреагируют на такую ситуацию. Вряд ли эти люди представляют опасность. Их угрозы не конкретны, в них не указано четкое время и место возможного взрыва, нет никаких условий, требований к властям».







По словам Нины Васильевой, авторы посланий упоминают Магнитогорск для того, чтобы сделать свои тексты более весомыми и правдоподобными и, скорее всего, не имеют никакого отношения к этому городу и взрыву, который там прогремел 31 декабря 2018 года.







«Активно реагируя на эту выходку, мы только подогреваем интерес хулиганов, — считает эксперт. — Нужно относиться к ситуации спокойно и не сеять панику».





Волна эвакуаций захлестнула Новосибирск утром 28 января — были эвакуированы десятки учреждений: школы, детские сады, бизнес-центры и больницы. Первым об этом на оперативном совещании сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

