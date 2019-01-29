«Потушили, но загорелся снова»: в Ленинском районе вспыхнул частный дом
На месте работают пожарные и скорая
Сегодня вечером в Ленинском районе Новосибирска в частном доме вспыхнул пожар — на месте работают несколько пожарных машин, полиция и скорая.
Как сообщила корреспонденту НГС очевидица Ангелина, пожар начался примерно в 19:30 в 3-м Порт-Артурском переулке. «Я там живу. В первый раз пожарные потушили вроде всё, но потом дым пошёл, снова загорелось. Пострадавших нет», — рассказала Ангелина.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области не смогли оперативно предоставить комментарий о причинах возникновения пожара. «Всю информацию можно будет получить утром», — коротко сообщили в ведомстве.
25 января два сотрудника Росгвардии вынесли из горящего дома пенсионерку — для этого им пришлось лезть в горящий дом через окно.
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Дмитрий Здорников
Фото очевидицы Ангелины