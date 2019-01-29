Авария на Кирова: «Ниссан» вынесло на тротуар недалеко от станции метро «Октябрьская»
По словам очевидцев, обошлось без пострадавших
Сегодня вечером, 29 января, на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска недалеко от станции метро «Октябрьская» столкнулись Hyundai Solaris и Nissan Skyline.
«На Кирова собирается пробка в сторону центра», — сообщил в редакцию читатель.
На фотографиях, которые прислал очевидец, видно, что Hyundai остался на дороге, а «Ниссан» вынесло на тротуар. Читатель уточнил, что не видел момента аварии.
«Судя по повреждениям, "Солярис" ехал прямо, а "Скайлайн" ехал со стороны центра и повернул через сплошную. Там постоянно так. Пострадавших не видел, они, судя по всему, уже какое-то время стоят», — рассказал он.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затруднено движение по улице Кирова от пересечения с улицей Шевченко до пересечения с улицей Добролюбова. Скорость машин в потоке в 18:20 не превышала 7 км/ч.
Сегодня на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска хлебовоз столкнулся с эвакуатором — из-за аварии собралась глухая пробка в сторону Академгородка.
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Дмитрий Здорников
Фото читателя Евгения
Скриншот yandex.ru/maps