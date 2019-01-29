Авария на Кирова: «Ниссан» вынесло на тротуар недалеко от станции метро «Октябрьская»

У «Ниссана» сильно помята передняя часть





Сегодня вечером, 29 января, на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска недалеко от станции метро «Октябрьская» столкнулись Hyundai Solaris и Nissan Skyline.





«На Кирова собирается пробка в сторону центра», — сообщил в редакцию читатель.





На фотографиях, которые прислал очевидец, видно, что Hyundai остался на дороге, а «Ниссан» вынесло на тротуар. Читатель уточнил, что не видел момента аварии.





«Судя по повреждениям, "Солярис" ехал прямо, а "Скайлайн" ехал со стороны центра и повернул через сплошную. Там постоянно так. Пострадавших не видел, они, судя по всему, уже какое-то время стоят», — рассказал он.





По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затруднено движение по улице Кирова от пересечения с улицей Шевченко до пересечения с улицей Добролюбова. Скорость машин в потоке в 18:20 не превышала 7 км/ч.





Скорость машин в потоке в 18:20 не превышала 7 км/ч





Сегодня на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска хлебовоз столкнулся с эвакуатором — из-за аварии собралась глухая пробка в сторону Академгородка.

