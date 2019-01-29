Новосибирец и его друзья взяли шефство над одинокой бабушкой

Помочь пенсионерке вызвались 20 человек





Новосибирский блогер Евгений Кочкин собрал команду «Новосибирский добромёт» и помог одинокой 60-летней пенсионерке.



Видеоролик с отчётом об акции появился на странице блогера во вторник, 29 января. Как рассказал автор видео, волонтёры помогали бабушке на прошлой неделе, 23 января. Всю работу Евгений с командой сделал за один день.





«Через интернет к нам обратилась женщина из соцзащиты, которая рассказала о 60-летней Наталье Николаевне.







Родных у бабушки нет, она в 2018 году всю семью похоронила.







<...> Мы ей купили продуктов, почистили снег там, где она сама не может. Девочки помыли посуду. Ещё мы соорудили ей стол и таскали мешки с землёй», — рассказал Евгений Кочкин, добавив, что он продвигал свой проект в соцсетях.





В своём видео Евгений Кочкин рассказывает, что Наталья Николаевна живёт в частном доме, а так как передвигается на костылях, то работа во дворе ей не по силам.





Видео предоставлено Евгением Кочкиным



По словам Евгения Кочкина, задумка помогать пенсионерам появилась у него около года назад.







«Сначала решили помогать пенсионерам, просто оплачивая их покупки в аптеках и магазинах, но потом после долгих размышлений, а так же долгих разговоров с различными бабушками по телефону я по-настоящему понял, чего им не хватает. К действиям меня подтолкнула пенсионная реформа и анализ пенсионных выплат», — рассказал Евгений Кочкин.





Недавно волонтёр Владислав Иванов предложил жителям всего мира соревноваться в бескорыстных поступках.