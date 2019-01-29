«Приходится нести ребёнка по 100 метров»: две семьи с детьми-инвалидами лишили парковки возле дома

Недовольные соседи заставили ЖСК убрать специальные парковочные знаки возле дома

Недовольные соседи обратились в мэрию, чтобы освободить парковку
Недовольные соседи обратились в мэрию, чтобы освободить парковку


В Новосибирске жители дома на улице Тульской, 90 убрали со своей парковки знаки мест для инвалидов, которые поставили летом для двух семей. 


Как рассказал корреспонденту НГС отец ребёнка-инвалида Роман Черепанов, житель этого дома, на ликвидации знака настояли несколько его соседей, они обратились в мэрию. По словам Романа, чиновники отреагировали быстро, и руководитель ЖСК «Алмаз» Юрий Баев был вынужден 17 января убрать знак. 


«Председателя заставили, на него кляузу написали в мэрию. <...> Началось всё с того, что председатель как добрый человек, видя, как мучается наша семья, установил без подписей всего дома знак [парковки для инвалидов]. Установил он этот знак прямо напротив подъезда, где живёт семья с ещё одним ребёнком-инвалидом, а нам хотел ещё одно место дать», — вспоминает Роман Черепанов.


На фото — Роман Черепанов с женой и сыном у новогодней ёлки
На фото — Роман Черепанов с женой и сыном у новогодней ёлки


После того как появился знак, по словам Романа Черепанова, за парковку началась борьба — на места, выделенные специально для семей с детьми-инвалидами, жители продолжали ставить свои машины. 


«А дальше что начиналось: приезжаешь домой после работы, привозишь ребёнка, а на твоём месте машина стоит. Я как мужчина могу себе позволить попинать по колёсам, вызвать водителя, поговорить с ним, сказать: "Вы посмотрите, как вы машину поставили". На что в ответ я слышал: "Вы что, инвалид?"» — рассказывает отец ребёнка-инвалида.


Роман подчеркнул, что его сына носят на руках — он не ходит.


«В основном его носит жена, я работаю допоздна. Иногда приходится нести 10 метров, иногда 100 метров. Если паркуешься за домом, нужно проходить через арку, а у ребёнка слабенький иммунитет, легко заболевает», — рассказал Роман.


Корреспондент НГС побывал на Тульской, 90 и нашёл два автомобиля с наклейками «инвалид», которые сейчас припаркованы вблизи подъездов
Корреспондент НГС побывал на Тульской, 90 и нашёл два автомобиля с наклейками «инвалид», которые сейчас припаркованы вблизи подъездов


Как пояснил корреспонденту НГС руководитель ЖСК «Алмаз» Юрий Баев, знак был снят только на время из-за жалобы одного из жильцов. 


«Эти же товарищи, они не понимают, что эти дети — инвалиды. Мне предлагали поставить этот знак за дом. Я говорю им: "Вы сами-то из-за дома не хотите ходить, а я должен туда знак поставить?". 


[После жалобы] поступила устная рекомендация из администрации Кировского района юридически узаконить [знак], собрать согласие больше 2/3 жильцов. Подписи мы собрали, я соберу правление, и знак повесим через неделю», — уточнил Юрий Баев.


В 2016 году инвалиды в Новосибирске массово получили штрафы за то, что припарковали автомобили на местах для инвалидов, — на их машинах не было знака, сообщающего об особенностях хозяина. А некоторые водители в Новосибирске постоянно занимают места для инвалидов.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Прочтений: 3155

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено