«Приходится нести ребёнка по 100 метров»: две семьи с детьми-инвалидами лишили парковки возле дома

Недовольные соседи обратились в мэрию, чтобы освободить парковку





В Новосибирске жители дома на улице Тульской, 90 убрали со своей парковки знаки мест для инвалидов, которые поставили летом для двух семей.





Как рассказал корреспонденту НГС отец ребёнка-инвалида Роман Черепанов, житель этого дома, на ликвидации знака настояли несколько его соседей, они обратились в мэрию. По словам Романа, чиновники отреагировали быстро, и руководитель ЖСК «Алмаз» Юрий Баев был вынужден 17 января убрать знак.





«Председателя заставили, на него кляузу написали в мэрию. <...> Началось всё с того, что председатель как добрый человек, видя, как мучается наша семья, установил без подписей всего дома знак [парковки для инвалидов]. Установил он этот знак прямо напротив подъезда, где живёт семья с ещё одним ребёнком-инвалидом, а нам хотел ещё одно место дать», — вспоминает Роман Черепанов.





На фото — Роман Черепанов с женой и сыном у новогодней ёлки





После того как появился знак, по словам Романа Черепанова, за парковку началась борьба — на места, выделенные специально для семей с детьми-инвалидами, жители продолжали ставить свои машины.





«А дальше что начиналось: приезжаешь домой после работы, привозишь ребёнка, а на твоём месте машина стоит. Я как мужчина могу себе позволить попинать по колёсам, вызвать водителя, поговорить с ним, сказать: "Вы посмотрите, как вы машину поставили". На что в ответ я слышал: "Вы что, инвалид?"» — рассказывает отец ребёнка-инвалида.





Роман подчеркнул, что его сына носят на руках — он не ходит.





«В основном его носит жена, я работаю допоздна. Иногда приходится нести 10 метров, иногда 100 метров. Если паркуешься за домом, нужно проходить через арку, а у ребёнка слабенький иммунитет, легко заболевает», — рассказал Роман.





Корреспондент НГС побывал на Тульской, 90 и нашёл два автомобиля с наклейками «инвалид», которые сейчас припаркованы вблизи подъездов





Как пояснил корреспонденту НГС руководитель ЖСК «Алмаз» Юрий Баев, знак был снят только на время из-за жалобы одного из жильцов.





«Эти же товарищи, они не понимают, что эти дети — инвалиды. Мне предлагали поставить этот знак за дом. Я говорю им: "Вы сами-то из-за дома не хотите ходить, а я должен туда знак поставить?".





[После жалобы] поступила устная рекомендация из администрации Кировского района юридически узаконить [знак], собрать согласие больше 2/3 жильцов. Подписи мы собрали, я соберу правление, и знак повесим через неделю», — уточнил Юрий Баев.





В 2016 году инвалиды в Новосибирске массово получили штрафы за то, что припарковали автомобили на местах для инвалидов, — на их машинах не было знака, сообщающего об особенностях хозяина. А некоторые водители в Новосибирске постоянно занимают места для инвалидов.





Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

