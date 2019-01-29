На левом берегу Новосибирска эвакуируют «Сан Сити»

Людей вывели из «Сан Сити» после 15:30





Сегодня, 29 января, в Новосибирске из МФЦ «Сан Сити» вывели посетителей.





«Да, действительно, у нас 10 минут назад началась эвакуация по причине задымления в зоне кухни супермаркета "Мегас". Наши технические службы всё проверили, угрозы посетителям нет. Поэтому мы сейчас запускаем обратно арендаторов и будем работать в обычном режиме. Арендаторы уже заходят, а за ними сразу следом пойдут посетители», — рассказала корреспонденту НГС Мария Александрова, заместитель директора по маркетингу и рекламе в пресс-службе центра.





По информации очевидцев, около 16 часов людей запустили обратно.





Накануне в Новосибирске прошла серия эвакуаций в школах, больницах и офисных зданиях.