На левом берегу Новосибирска эвакуируют «Сан Сити»
В МФЦ задымилась кухня
Сегодня, 29 января, в Новосибирске из МФЦ «Сан Сити» вывели посетителей.
«Да, действительно, у нас 10 минут назад началась эвакуация по причине задымления в зоне кухни супермаркета "Мегас". Наши технические службы всё проверили, угрозы посетителям нет. Поэтому мы сейчас запускаем обратно арендаторов и будем работать в обычном режиме. Арендаторы уже заходят, а за ними сразу следом пойдут посетители», — рассказала корреспонденту НГС Мария Александрова, заместитель директора по маркетингу и рекламе в пресс-службе центра.
По информации очевидцев, около 16 часов людей запустили обратно.
Накануне в Новосибирске прошла серия эвакуаций в школах, больницах и офисных зданиях.
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НГС
Фото очевидца