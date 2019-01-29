Спасатели попросили новосибирцев остаться дома из-за наступающих морозов

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в области температура опустится ниже –40 градусов

В Новосибирской области ожидается похолодание до –40 градусов





Спасатели попросили новосибирцев воздержаться от дальних поездок из-за сильных морозов.



Спасатели МЧС со ссылкой на синоптиков передают, что с 31 января по 4 февраля в Новосибирской области ожидается похолодание до –35 градусов, а местами ниже –40 градусов.



«МЧС предупреждает об опасности находиться на морозе долгое время, просит воздержаться от длительных прогулок и не выходить из дома, если у вас нет срочных дел, а также не выезжать за пределы населенных пунктов на личном автомобиле», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.







Спасатели просят новосибирцев воздержаться от дальних поездок на автомобиле, а в случае необходимости пользоваться общественным междугородним транспортом.







«Если на трассе замерз или застрял автомобиль, то действия спасателей в первую очередь будут направлены на спасение жизни и здоровья людей, доставку водителей и пассажиров до ближайшего населенного пункта, пункта обогрева, в зависимости от ситуации», — сообщают в областном управлении МЧС.







В случае возникновения чрезвычайных ситуаций новосибирцам рекомендуют обращаться по единому телефону вызова экстренных служб 112.







Ранее в ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что к концу недели на территории региона ожидаются морозы до –38 градусов — особенно холодно будет в Маслянино и Искитиме.

