Новосибирцы разочаровались в китайских машинах

За год они купили всего 499 иномарок из Китая

В Новосибирске продали 166 штук Lifan X60





В Новосибирской области за 2018 год продали 499 новых китайских автомобилей всех марок. По сравнению с прошлым годом спрос на эти машины снизился на фоне общего роста авторынка.





«В 2017 году было продано 568 китайских автомобилей, снижение продаж на 12,1%», — уточнил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов. В целом по стране продано 35 497 китайских машин (+11%), это 2% российского рынка.





В Новосибирске наибольшим спросом пользовался кроссовер Lifan X60 (166 штук). Второе и третье место поделили кроссоверы Lifan X50 и Lifan X70.





Спрос на Chery Tiggo 3 вырос на 450%





Кроссовер Chery Tiggo 3 показал самый большой рост спроса — на 450%. Его купили в количестве 44 штук против 8 штук в 2017 году.





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