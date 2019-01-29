Новосибирцы разочаровались в китайских машинах
За год они купили всего 499 иномарок из Китая
В Новосибирской области за 2018 год продали 499 новых китайских автомобилей всех марок. По сравнению с прошлым годом спрос на эти машины снизился на фоне общего роста авторынка.
«В 2017 году было продано 568 китайских автомобилей, снижение продаж на 12,1%», — уточнил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов. В целом по стране продано
В Новосибирске наибольшим спросом пользовался кроссовер Lifan X60 (166 штук). Второе и третье место поделили кроссоверы Lifan X50 и Lifan X70.
Кроссовер Chery Tiggo 3 показал самый большой рост спроса — на 450%. Его купили в количестве 44 штук против 8 штук в 2017 году.
Ранее мы сообщали, что продажи модели Mercedes-Maybach S-Klasse выросли в 4 раза.
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Дмитрий Косенко