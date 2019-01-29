На Большевистской столкнулись эвакуатор и хлебовоз: собралась длинная пробка

Длина пробки превысила три километра

Пробка собралась из-за аварии возле заправки
Пробка собралась из-за аварии возле заправки


Днём 29 января на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска хлебовоз столкнулся с эвакуатором — из-за аварии собралась глухая пробка в сторону Академгородка.


По информации очевидцев, автомобили столкнулись недалеко от АЗС «Газпромнефть-Новосибирск».


«ДТП на Большевистской. Столкнулись эвакуатор и хлебовозка, на месте работает военная автоинспекция. У эвакуатора сильно разбита передняя часть, лобовое стекло вдребезги», — коротко описал ситуацию очевидец последствий аварии в переписке с корреспондентом НГС в соцсети «ВКонтакте».


Затор растянулся на три километра
Затор растянулся на три километра


Согласно сервису «Яндекс.Пробки», сейчас на Большевистской собралась пробка длиной в три километра. Скорость машин в потоке в 14:25 не превышала 7 км/ч.


Скорость машин в потоке не превышает 7 км/ч
Скорость машин в потоке не превышает 7 км/ч


Аварийные комиссары «Автоспас» рассказали, что в ДТП участвовали ассенизатор «Исудзу», хлебовозка ГАЗ и эвакуатор.


«Двигались по Большевистской со стороны "Речного вокзала" в сторону разъезда Иня. Перед ассенизатором машина начала перестраиваться из среднего ряда в правый и уходить на АЗС. Ассенизатор сбавил скорость, эвакуатор не успел остановиться и влетел в хлебовозку. Хлебовозка догнала ассенизатор», — сообщили аварийные комиссары «Автоспас»


Аваркомы уточнили, что в аварии участвовала ассенизаторская машина
Аваркомы уточнили, что в аварии участвовала ассенизаторская машина


Ранее НГС снял красивое видео с утренней пробкой на выезде из огромного микрорайона: затор в этом месте собирается каждый день.

Прочтений: 2502

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено