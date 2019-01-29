На Большевистской столкнулись эвакуатор и хлебовоз: собралась длинная пробка
Длина пробки превысила три километра
Днём 29 января на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска хлебовоз столкнулся с эвакуатором — из-за аварии собралась глухая пробка в сторону Академгородка.
По информации очевидцев, автомобили столкнулись недалеко от АЗС «Газпромнефть-Новосибирск».
«ДТП на Большевистской. Столкнулись эвакуатор и хлебовозка, на месте работает военная автоинспекция. У эвакуатора сильно разбита передняя часть, лобовое стекло вдребезги», — коротко описал ситуацию очевидец последствий аварии в переписке с корреспондентом НГС в соцсети «ВКонтакте».
Согласно сервису «Яндекс.Пробки», сейчас на Большевистской собралась пробка длиной в три километра. Скорость машин в потоке в 14:25 не превышала 7 км/ч.
Аварийные комиссары «Автоспас» рассказали, что в ДТП участвовали ассенизатор «Исудзу», хлебовозка ГАЗ и эвакуатор.
«Двигались по Большевистской со стороны "Речного вокзала" в сторону разъезда Иня. Перед ассенизатором машина начала перестраиваться из среднего ряда в правый и уходить на АЗС. Ассенизатор сбавил скорость, эвакуатор не успел остановиться и влетел в хлебовозку. Хлебовозка догнала ассенизатор», — сообщили аварийные комиссары «Автоспас»
Ранее НГС снял красивое видео с утренней пробкой на выезде из огромного микрорайона: затор в этом месте собирается каждый день.
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Александр Сильченко
Скриншот справочника 2GIS (1), предоставлено Евгением Кочкиным (2), скриншот yandex.ru/maps (3), vk.com/avtospasrus (4)