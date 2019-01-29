На Большевистской столкнулись эвакуатор и хлебовоз: собралась длинная пробка

Пробка собралась из-за аварии возле заправки





Днём 29 января на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска хлебовоз столкнулся с эвакуатором — из-за аварии собралась глухая пробка в сторону Академгородка.





По информации очевидцев, автомобили столкнулись недалеко от АЗС «Газпромнефть-Новосибирск».





«ДТП на Большевистской. Столкнулись эвакуатор и хлебовозка, на месте работает военная автоинспекция. У эвакуатора сильно разбита передняя часть, лобовое стекло вдребезги», — коротко описал ситуацию очевидец последствий аварии в переписке с корреспондентом НГС в соцсети «ВКонтакте».





Затор растянулся на три километра





Согласно сервису «Яндекс.Пробки», сейчас на Большевистской собралась пробка длиной в три километра. Скорость машин в потоке в 14:25 не превышала 7 км/ч.





Скорость машин в потоке не превышает 7 км/ч





Аварийные комиссары «Автоспас» рассказали, что в ДТП участвовали ассенизатор «Исудзу», хлебовозка ГАЗ и эвакуатор.





«Двигались по Большевистской со стороны "Речного вокзала" в сторону разъезда Иня. Перед ассенизатором машина начала перестраиваться из среднего ряда в правый и уходить на АЗС. Ассенизатор сбавил скорость, эвакуатор не успел остановиться и влетел в хлебовозку. Хлебовозка догнала ассенизатор», — сообщили аварийные комиссары «Автоспас»





Аваркомы уточнили, что в аварии участвовала ассенизаторская машина





Ранее НГС снял красивое видео с утренней пробкой на выезде из огромного микрорайона: затор в этом месте собирается каждый день.

