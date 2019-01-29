Возле метро «Золотая Нива» начали строить двухэтажные ясли

Рабочие уже начали готовить площадку под строительство детского сада





В Дзержинском районе Новосибирска началось строительство нового корпуса детского сада № 32 .







Фотография со строительной техникой возле здания № 29/2 на улице Кошурникова появилась в сообществе «Рядом метро Золотая Нива | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».





Заведующая детским садом № 32 Татьяна Геращенко подтвердила корреспонденту НГС, что готовить строительную площадку для нового корпуса рабочие начали несколько дней назад.







По словам заведующей, в этом месте построят отдельное двухэтажное здание для самых маленьких воспитанников. «Там [разместятся] четыре ясельных группы на первом этаже и на втором — кабинеты для развития», — пояснила Татьяна Геращенко.







Она уточнила, что, в частности, на втором этаже расположатся спортивный и музыкальный залы, сенсорная комната, кабинеты логопеда и психолога. В целом, по данным заведующей, в новый корпус смогут ходить от 80 до 100 детей.







Как сообщается в документах на сайте госзакупок, строить детский сад на улице Кошурникова будет ООО «Масстройэлит». Сделать работу строители должны до 31 мая 2019 года. Оплатить услуги застройщика власти Новосибирска собираются из городского, областного и федерального бюджетов.







Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой предоставить характеристики строящегося здания. Получить комментарии от застройщика пока не удалось.





В начале прошлого года мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что всего городские власти планируют сделать 10 ясельных пристроек к детским садам из-за нехватки мест для детей до трёх лет. При этом мэр подчёркивал, что этот проект можно реализовать только в том случае, если на помощь придёт федеральный бюджет.