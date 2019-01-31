Жильцы дома на Ленина пожаловались на яркий рекламный экран. Опять

Свет от вывески мешает людям спать

По наблюдениям корреспондента НГС, рекламный экран работал последние несколько дней уже в 6:00
По наблюдениям корреспондента НГС, рекламный экран работал последние несколько дней уже в 6:00


Жильцы дома № 9 на улице Ленина в Железнодорожном районе Новосибирска снова пожаловались на яркую светодиодную вывеску — экран на крыше здания рядом с «Универсамом» мешает людям спать.


По словам местной жительницы, представившейся Ириной, яркая вывеска появилась на здании № 12 на улице Ленина в августе прошлого года. После установки экрана жители жилого дома напротив пожаловались в прокуратуру на яркий свет рекламы, который мешал им спать. Тогда Роспотребнадзор признал яркий экран вредным, и собственник светодиодной вывески уменьшил яркость.


«Они опять увеличили яркость экрана, и теперь она [реклама] работает круглосуточно. Мы собираемся опять писать жалобу. Она работает круглые сутки. После прошлого раза они стали её выключать в 23:00, уменьшили яркость, а сейчас всё по новой. Всё возвращается на круги своя. Мешает спать», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Ирина.


Также девушка добавила, что ходила в заведение, которое работает под экраном, но там ей сообщили, что не имеют к рекламе никакого отношения. Ирина рассказала, что уже обращалась в комитет по рекламе, где ей пообещали разобраться в ситуации. 


«Там на вывеске нет и таблички с указанием собственника и его номером телефона. Мне в комитете по рекламе сказали, что выдали предписание, но ничего не изменилось», — добавила Ирина.


Другая жительница дома рассказала, что из-за постоянного ночного света в окна у неё не высыпаются дети. 

«Мы хотим через Госуслуги обращаться на несоответствие рекламы. Сегодня-завтра мы планируем это сделать. Основная претензия в том, что реклама работает ночами. У меня двое малолетних детей, и очень мешает и спать, и засыпать. Будем обращаться в прокуратуру со справками от педиатра», — сообщила корреспонденту НГС жительница дома Вера.


В офисе новосибирской компании Satico Group, которая является владельцем помещения на Ленина, 12, сообщили, что никаких жалоб от жильцов дома к ним не поступало.


«Экран работает ежедневно с 8:00 до 1:00. У нас была проверка Роспотребнадзора осенью 2018 года, после этого нам больше жалоб ни от жильцов дома, ни новых предписаний от каких-то госорганизаций не поступало. <...> После регулировки настроек экрана и последующих проверок на соответствие яркости допустимым нормам мы ничего не меняли», — сообщили в компании Satico Group.


По наблюдениям корреспондента НГС, рекламный щит работает уже в 6:00, хотя в компании, которой он принадлежит, заверили, что экран включается только в 8:00.


Корреспондент НГС направил запрос в областное управление Роспотребнадзора с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ в распоряжение редакции не поступил. 


В июне прошлого года власти объявили войну торговцам с пёстрыми витринами — хозяев магазинов заставляли снимать плёнку и платить штраф. 

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