Жильцы дома на Ленина пожаловались на яркий рекламный экран. Опять
Свет от вывески мешает людям спать
Жильцы дома
По словам местной жительницы, представившейся Ириной, яркая вывеска появилась на здании
«Они опять увеличили яркость экрана, и теперь она [реклама] работает круглосуточно. Мы собираемся опять писать жалобу. Она работает круглые сутки. После прошлого раза они стали её выключать в 23:00, уменьшили яркость, а сейчас всё по новой. Всё возвращается на круги своя. Мешает спать», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Ирина.
Также девушка добавила, что ходила в заведение, которое работает под экраном, но там ей сообщили, что не имеют к рекламе никакого отношения. Ирина рассказала, что уже обращалась в комитет по рекламе, где ей пообещали разобраться в ситуации.
«Там на вывеске нет и таблички с указанием собственника и его номером телефона. Мне в комитете по рекламе сказали, что выдали предписание, но ничего не изменилось», — добавила Ирина.
Другая жительница дома рассказала, что из-за постоянного ночного света в окна у неё не высыпаются дети.
«Мы хотим через Госуслуги обращаться на несоответствие рекламы. Сегодня-завтра мы планируем это сделать. Основная претензия в том, что реклама работает ночами. У меня двое малолетних детей, и очень мешает и спать, и засыпать. Будем обращаться в прокуратуру со справками от педиатра», — сообщила корреспонденту НГС жительница дома Вера.
В офисе новосибирской компании Satico Group, которая является владельцем помещения на Ленина, 12, сообщили, что никаких жалоб от жильцов дома к ним не поступало.
«Экран работает ежедневно с 8:00 до 1:00. У нас была проверка Роспотребнадзора осенью 2018 года, после этого нам больше жалоб ни от жильцов дома, ни новых предписаний от каких-то госорганизаций не поступало. <...> После регулировки настроек экрана и последующих проверок на соответствие яркости допустимым нормам мы ничего не меняли», — сообщили в компании Satico Group.
По наблюдениям корреспондента НГС, рекламный щит работает уже в 6:00, хотя в компании, которой он принадлежит, заверили, что экран включается только в 8:00.
Корреспондент НГС направил запрос в областное управление Роспотребнадзора с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ в распоряжение редакции не поступил.
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Александр Сильченко
Фото автора