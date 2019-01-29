Гимнаст из Новосибирска попал на афиши соревнований в Германии
Фотографию Ивана Стретовича выбрали для рекламы турнира немецких клубов
Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в командном первенстве Иван Стретович попал на афиши клубных соревнований в Германии — в прошлом году новосибирец и его команда показали лучший результат Бундеслиги.
«Бундеслига — это клубные соревнования. В прошлом году я участвовал, и мой клуб выиграл, мы стали чемпионами Германии. Эти клубы интернациональные, участвовать зовут с разных стран — из России и из Швейцарии», — рассказал корреспонденту НГС Иван Стретович.
В этом году Иван Стретович вновь собирается выступать за клуб Stadt-Turnverein Singen — соревнования пройдут 20 апреля в немецком Зингене.
На прошлых выходных другой триумфатор Олимпиады в Рио, Роман Власов, вновь стал чемпионом России — борец одержал первую победу после операции на мениске.
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Дарья Януш
Фото Алексей Филиппов (РИА Новости)
Афиша предоставлена Иваном Стретовичем