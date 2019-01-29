В Центральном парке начали бурить 13-метровые скважины под новый фонтан

Из-за работ каток закрыли на 4 дня

Буровую установку привезли в парк после 10 часов утра
Буровую установку привезли в парк после 10 часов утра


Сегодня, 29 января, в Центральном парке Новосибирска появилась буровая машина — здесь начали бурить 13-метровые скважины.


Рабочие намерены достать пробы грунта, чтобы подготовить площадку для будущего светового фонтана, сообщил пресс-центр мэрии.


Из-за бурения на 4 дня закрылся каток — его откроют после 1 февраля, ожидается, что он проработает до конца марта.


Представители компании «Стройизыскания» рассказали накануне корреспонденту НГС, что в парке пробурят три скважины глубиной 13 метров
Представители компании «Стройизыскания» рассказали накануне корреспонденту НГС, что в парке пробурят три скважины глубиной 13 метров


В Центральном парке берут пробы грунта
В Центральном парке берут пробы грунта


Из-за работ каток закрыли на три дня
Из-за работ каток закрыли на три дня


В октябре мэрия Новосибирска предложила горожанам проголосовать за лучший вариант светового фонтана, который должен появиться в Центральном парке в следующем году. Всего на выбор предложили два варианта.


«Расходы, связанные с созданием фонтана, берет на себя ПАО "Сбербанк России". Работы по установке конструкции планируют начать весной 2019 года», — сообщили в пресс-центре мэрии.


О том, что Сбербанк подарит Новосибирску фонтан, глава компании Герман Греф заявил в сентябре прошлого года.


Эскиз фонтана, который выбрали новосибирцы
Эскиз фонтана, который выбрали новосибирцы


Фонтан будет 18 метров в диаметре, с лазерной подсветкой и водным экраном, на котором будут транслировать видео. В мэрии добавили, что зимой на поверхности фонтана можно будет устанавливать новогоднюю елку и заливать каток.

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