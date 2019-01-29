В Центральном парке начали бурить 13-метровые скважины под новый фонтан
Из-за работ каток закрыли на 4 дня
Сегодня, 29 января, в Центральном парке Новосибирска появилась буровая машина — здесь начали бурить 13-метровые скважины.
Рабочие намерены достать пробы грунта, чтобы подготовить площадку для будущего светового фонтана, сообщил пресс-центр мэрии.
Из-за бурения на 4 дня закрылся каток — его откроют после 1 февраля, ожидается, что он проработает до конца марта.
В октябре мэрия Новосибирска предложила горожанам проголосовать за лучший вариант светового фонтана, который должен появиться в Центральном парке в следующем году. Всего на выбор предложили два варианта.
«Расходы, связанные с созданием фонтана, берет на себя ПАО "Сбербанк России". Работы по установке конструкции планируют начать весной 2019 года», — сообщили в пресс-центре мэрии.
О том, что Сбербанк подарит Новосибирску фонтан, глава компании Герман Греф заявил в сентябре прошлого года.
Фонтан будет 18 метров в диаметре, с лазерной подсветкой и водным экраном, на котором будут транслировать видео. В мэрии добавили, что зимой на поверхности фонтана можно будет устанавливать новогоднюю елку и заливать каток.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова (1–4), предоставлено пресс-центром мэрии