В Центральном парке начали бурить 13-метровые скважины под новый фонтан

Буровую установку привезли в парк после 10 часов утра





Сегодня, 29 января, в Центральном парке Новосибирска появилась буровая машина — здесь начали бурить 13-метровые скважины.





Рабочие намерены достать пробы грунта, чтобы подготовить площадку для будущего светового фонтана, сообщил пресс-центр мэрии.





Из-за бурения на 4 дня закрылся каток — его откроют после 1 февраля, ожидается, что он проработает до конца марта.





Представители компании «Стройизыскания» рассказали накануне корреспонденту НГС, что в парке пробурят три скважины глубиной 13 метров





В Центральном парке берут пробы грунта





Из-за работ каток закрыли на три дня





В октябре мэрия Новосибирска предложила горожанам проголосовать за лучший вариант светового фонтана, который должен появиться в Центральном парке в следующем году. Всего на выбор предложили два варианта.







«Расходы, связанные с созданием фонтана, берет на себя ПАО "Сбербанк России". Работы по установке конструкции планируют начать весной 2019 года», — сообщили в пресс-центре мэрии.







О том, что Сбербанк подарит Новосибирску фонтан, глава компании Герман Греф заявил в сентябре прошлого года.







Эскиз фонтана, который выбрали новосибирцы





Фонтан будет 18 метров в диаметре, с лазерной подсветкой и водным экраном, на котором будут транслировать видео. В мэрии добавили, что зимой на поверхности фонтана можно будет устанавливать новогоднюю елку и заливать каток.

