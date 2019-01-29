«Тачка битая и кривая»: влюблённая пара доехала из Новосибирска в Париж на старом микроавтобусе
Они признались, что путешествовать по Европе очень дорого
Анатолий Гомзяков и его девушка София Резчикова из команды экстремалов Yellow Snow добрались из Новосибирска в Париж за 130 дней — сибиряки ехали на старом микроавтобусе и постоянно останавливались в красивых местах. Они рассказали НГС, как проходит путешествие.
Пара начала путешествие ещё летом — в июле София Резчикова и Анатолий Гомзяков выехали из Новосибирска на микроавтобусе Toyota Town Ace 1996 года.
«Тачка снаружи местами ржавая, местами битая и кривая, частично нету ручек на дверях и внутри отсутствуют кое-какие предметы интерьера — например, козырёк водителя и магнитола.
Зато в идеальном состоянии были двигатель и ходовка, это самое главное», — объяснил корреспонденту НГС Анатолий Гомзяков по переписке «ВКонтакте».
Они определили такой маршрут: Эльбрус, Казбек (они поднимались в горы), затем Тбилиси, Боржоми, Батуми, потом Каппадокия и Стамбул, а также Анталия. В каждом месте они подолгу останавливались — минимум на пару недель. Периодически к ним присоединялись знакомые и друзья, которые путешествовали в тех местах.
Из Турции они просто «медленно перемещались в сторону Парижа» — единственной запланированной точке маршрута.
«Я очень люблю Париж и не был там 4 года, поэтому очень хотел попасть туда на Новый год. У нас был открытый шенген через Францию, и мы планировали добраться туда на самолёте. Но в Стамбуле поняли, что можем сделать это и на машине», — отметил Гомзяков.
По словам путешественника, путешествовать по Европе на машине оказалось очень дорого — от 60 евро в день на человека. По Грузии и Турции путешествовать дешевле или так же, как в России — от 2000 рублей в день на человека, оценил он.
«Самая большая сложность — это поставить на парковку машину в Европе.
Изначально мы думали, что просто будем останавливаться на платных парковках. Но тогда мы не знали цены. К примеру, в Париже парковка стоит 3 евро в час.
Это дороже, чем жить в центре Парижа самому.
Сложности доставляют “особо” платные участки дорог в Альпах — тоннели или мосты. Внезапно можно потерять 9 евро на выезде из тоннеля (оплата производится постфактум) или 46 евро за тоннель под Монбланом. Про Монбланский тоннель мы знали заранее, а вот об австрийских вычитали только после того, как оплатили!» — описал Анатолий Гомзяков.
Сейчас пара ещё в Париже — далее они поедут в Амстердам, затем планируют доехать до Марокко.
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Мария Морсина
Фото предоставлены Анатолием Гомзяковым