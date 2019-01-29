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«Тачка битая и кривая»: влюблённая пара доехала из Новосибирска в Париж на старом микроавтобусе

Они признались, что путешествовать по Европе очень дорого

Анатолий Гомзяков и его девушка София Резчикова (на фото) отправились в путешествие на старом микроавтобусе Toyota Town Ace 
Анатолий Гомзяков и его девушка София Резчикова (на фото) отправились в путешествие на старом микроавтобусе Toyota Town Ace 

Анатолий Гомзяков и его девушка София Резчикова из команды экстремалов Yellow Snow добрались из Новосибирска в Париж за 130 дней — сибиряки ехали на старом микроавтобусе и постоянно останавливались в красивых местах. Они рассказали НГС, как проходит путешествие.


Пара начала путешествие ещё летом — в июле София Резчикова и Анатолий Гомзяков выехали из Новосибирска на микроавтобусе Toyota Town Ace 1996 года.


«Тачка снаружи местами ржавая, местами битая и кривая, частично нету ручек на дверях и внутри отсутствуют кое-какие предметы интерьера — например, козырёк водителя и магнитола. 


Зато в идеальном состоянии были двигатель и ходовка, это самое главное», — объяснил корреспонденту НГС Анатолий Гомзяков по переписке «ВКонтакте».


По пути к ним периодически присоединялись друзья
По пути к ним периодически присоединялись друзья


Они определили такой маршрут: Эльбрус, Казбек (они поднимались в горы), затем Тбилиси, Боржоми, Батуми, потом Каппадокия и Стамбул, а также Анталия. В каждом месте они подолгу останавливались — минимум на пару недель. Периодически к ним присоединялись знакомые и друзья, которые путешествовали в тех местах.


Из Турции они просто «медленно перемещались в сторону Парижа» — единственной запланированной точке маршрута.


В пути им попались и горы
В пути им попались и горы


«Я очень люблю Париж и не был там 4 года, поэтому очень хотел попасть туда на Новый год. У нас был открытый шенген через Францию, и мы планировали добраться туда на самолёте. Но в Стамбуле поняли, что можем сделать это и на машине», — отметил Гомзяков.


По словам путешественника, путешествовать по Европе на машине оказалось очень дорого — от 60 евро в день на человека. По Грузии и Турции путешествовать дешевле или так же, как в России — от 2000 рублей в день на человека, оценил он.


По признанию путешественников, они медленно едут — из-за того, что не могут не остановиться в живописных местах  
По признанию путешественников, они медленно едут — из-за того, что не могут не остановиться в живописных местах  


Сейчас они наконец добрались до Парижа
Сейчас они наконец добрались до Парижа


«Самая большая сложность — это поставить на парковку машину в Европе. 


Изначально мы думали, что просто будем останавливаться на платных парковках. Но тогда мы не знали цены. К примеру, в Париже парковка стоит 3 евро в час.


 Это дороже, чем жить в центре Парижа самому.


Сложности доставляют “особо” платные участки дорог в Альпах — тоннели или мосты. Внезапно можно потерять 9 евро на выезде из тоннеля (оплата производится постфактум) или 46 евро за тоннель под Монбланом. Про Монбланский тоннель мы знали заранее, а вот об австрийских вычитали только после того, как оплатили!» — описал Анатолий Гомзяков.


Сейчас пара ещё в Париже — далее они поедут в Амстердам, затем планируют доехать до Марокко.


Ранее сибирячка Ксения Крондо рассказала для проекта НГС «Сибирь, до свидания!», как ей живётся во Франции. Крондо рассказала, чем жизнь в Версале отличается от жизни в Париже, почему не стоит доверять французам, показывающим дорогу, и что привлекает её в местных жителях.

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