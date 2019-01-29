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Мундир без пятен: сеть химчисток сделала экс-главе ГИБДД Штельмаху скидку в 99%

Кроме него право на щедрую скидку получили бывшие полицейские и предприниматели

Распоряжение висит в химчистке Le Lus de la France в «Сибирском Молле»
Распоряжение висит в химчистке Le Lus de la France в «Сибирском Молле»


В одной из новосибирских химчисток сети Le Lus de la France на стене появилось распоряжение о предоставлении скидки 99% восьми людям: на первом месте — экс-глава ГИБДД Новосибирской области Сергей Штельмах. Список из 8 фамилий корреспонденты НГС заметили в химчистке в «Сибирском Молле».


Этот список висит на доске вместе с другими документами
Этот список висит на доске вместе с другими документами


Сотрудница химчистки подтвердила, что это распоряжение дает право на скидку 99% для каждого из списка, и что на первом месте действительно указан экс-глава областного ГИБДД Сергей Штельмах. Уточнить, чем занимаются остальные люди и почему им дано право на скидку, собеседница затруднилась.


Сам бывший начальник областной автоинспекции заявил НГС, что никогда не бывал в химчистке сети Le Lus de la France. «Я об этом не знаю, туда не езжу вообще», — коротко прокомментировал Сергей Штельмах.


Под цифрой шесть в списке обладателей щедрой скидки — директор сети химчисток Ирина Борисовна Хапко. Идентифицировать остальных сложнее. Вероятно, под вторым номером значится бывший замначальника полиции ГУ МВД России по региону Вячеслав Певнев, под седьмым — начальник отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области полковник полиции Сергей Кондратов. Поиск по остальным фамилиям выдаёт в основном предпринимателей.


Помощник директора сети химчисток Ирины Хапко Наталья Макеева заявила НГС, что о таком распоряжении ни она, ни директор не знают и проверят эту информацию.


Ранее НГС писал, почему уволили главу ГИБДД и что стало с ведомством при нём.

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