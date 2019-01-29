Мундир без пятен: сеть химчисток сделала экс-главе ГИБДД Штельмаху скидку в 99%

Кроме него право на щедрую скидку получили бывшие полицейские и предприниматели

Распоряжение висит в химчистке Le Lus de la France в «Сибирском Молле»





В одной из новосибирских химчисток сети Le Lus de la France на стене появилось распоряжение о предоставлении скидки 99% восьми людям: на первом месте — экс-глава ГИБДД Новосибирской области Сергей Штельмах. Список из 8 фамилий корреспонденты НГС заметили в химчистке в «Сибирском Молле».





Этот список висит на доске вместе с другими документами





Сотрудница химчистки подтвердила, что это распоряжение дает право на скидку 99% для каждого из списка, и что на первом месте действительно указан экс-глава областного ГИБДД Сергей Штельмах. Уточнить, чем занимаются остальные люди и почему им дано право на скидку, собеседница затруднилась.





Сам бывший начальник областной автоинспекции заявил НГС, что никогда не бывал в химчистке сети Le Lus de la France. «Я об этом не знаю, туда не езжу вообще», — коротко прокомментировал Сергей Штельмах.





Под цифрой шесть в списке обладателей щедрой скидки — директор сети химчисток Ирина Борисовна Хапко. Идентифицировать остальных сложнее. Вероятно, под вторым номером значится бывший замначальника полиции ГУ МВД России по региону Вячеслав Певнев, под седьмым — начальник отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области полковник полиции Сергей Кондратов. Поиск по остальным фамилиям выдаёт в основном предпринимателей.





Помощник директора сети химчисток Ирины Хапко Наталья Макеева заявила НГС, что о таком распоряжении ни она, ни директор не знают и проверят эту информацию.





Ранее НГС писал, почему уволили главу ГИБДД и что стало с ведомством при нём.