Полиция окружила здание напротив железнодорожного вокзала
На проезжей части стоят машины с включенными мигалками
Сегодня, 29 января, в Железнодорожном районе Новосибирска полиция оцепила здание напротив вокзала Новосибирск-Главный.
«На Челюскинцев возле ж/д вокзала все оцеплено», — написал в редакцию читатель.
По его данным, речь идёт о здании на Ленина, 86. «Кругом полиция, все с автоматами», — уточнил очевидец корреспонденту НГС.
Он пояснил, что полицейские съехалась к зданию на углу Ленина и Челюскинцев, в котором он сейчас находится. В какое именно заведение они приехали, очевидцу неизвестно, но из здания никого не эвакуируют.
По информации корреспондента НГС, на месте стояли полицейские автомобили с включенными мигалками.
В пресс-службе ГУ МВД корреспонденту НГС сообщили, что тревожных звонков по этому адресу не поступало.
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НГС
Фото читателя НГС