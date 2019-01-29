Полиция окружила здание напротив железнодорожного вокзала

На проезжей части стоят машины с включенными мигалками

Полиция оцепила здание на перекрёстке Ленина и Челюскинцев
Полиция оцепила здание на перекрёстке Ленина и Челюскинцев


Сегодня, 29 января, в Железнодорожном районе Новосибирска полиция оцепила здание напротив вокзала Новосибирск-Главный.


«На Челюскинцев возле ж/д вокзала все оцеплено», — написал в редакцию читатель.


По его данным, речь идёт о здании на Ленина, 86. «Кругом полиция, все с автоматами», — уточнил очевидец корреспонденту НГС.


Он пояснил, что полицейские съехалась к зданию на углу Ленина и Челюскинцев, в котором он сейчас находится. В какое именно заведение они приехали, очевидцу неизвестно, но из здания никого не эвакуируют. 


По информации корреспондента НГС, на месте стояли полицейские автомобили с включенными мигалками.


В пресс-службе ГУ МВД корреспонденту НГС сообщили, что тревожных звонков по этому адресу не поступало.


На месте были и сотрудники ДПС
На месте были и сотрудники ДПС


Очевидец сообщил, что много полиции собралось у здания напротив вокзала
Очевидец сообщил, что много полиции собралось у здания напротив вокзала


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