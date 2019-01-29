Полиция окружила здание напротив железнодорожного вокзала

Полиция оцепила здание на перекрёстке Ленина и Челюскинцев





Сегодня, 29 января, в Железнодорожном районе Новосибирска полиция оцепила здание напротив вокзала Новосибирск-Главный.





«На Челюскинцев возле ж/д вокзала все оцеплено», — написал в редакцию читатель.





По его данным, речь идёт о здании на Ленина, 86. «Кругом полиция, все с автоматами», — уточнил очевидец корреспонденту НГС.





Он пояснил, что полицейские съехалась к зданию на углу Ленина и Челюскинцев, в котором он сейчас находится. В какое именно заведение они приехали, очевидцу неизвестно, но из здания никого не эвакуируют.





По информации корреспондента НГС, на месте стояли полицейские автомобили с включенными мигалками.





В пресс-службе ГУ МВД корреспонденту НГС сообщили, что тревожных звонков по этому адресу не поступало.





На месте были и сотрудники ДПС





Очевидец сообщил, что много полиции собралось у здания напротив вокзала



