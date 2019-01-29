В пяти детских садах отключили горячую воду из-за ремонта теплотрасс

Коммунальщики обещают вернуть горячую воду к 16:00

Отключения будут в 4 районах города
Отключения будут в 4 районах города


Во вторник, 29 января, почти сорок зданий в разных районах Новосибирска останутся без горячей воды, ещё 5 зданий отключат от отопления.


По информации «Сибирской генерирующей компании», отключения вызваны аварийными ремонтными работами на теплотрассах и коснутся домов в Ленинском, Кировском, Октябрьском и Калининском районах города. 


В частности, в пяти детских садах отключат горячую воду.


«Под отключения от тепла попали 3 жилых дома, от горячего водоснабжения — 29 жилых домов. Сегодня специалисты теплосетевого подразделения СГК проводят аварийно-ремонтные работы на участках теплотрасс. В преддверии сильных морозов эти дефекты оставлять нельзя. Их нужно устранять в оперативном режиме», — сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь СГК Ольга Алексеева.


Отопление и горячую воду планируют вернуть к 16:00.


Карта отключения домов от горячей воды и отопления


Накануне стало известно, что коммунальщики закупили две новые спецмашины МАВР для ремонта теплосетей. Каждая машина стоила СГК 3,7 миллиона рублей. 

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