В зоопарке появятся вольеры для вомбатов, которых обменяли на Ростика

Пара новых животных приедет в Новосибирск уже в этом году

У вомбатов будут летние и зимние вольеры
У вомбатов будут летние и зимние вольеры


В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило началась подготовка к строительству вольеров для пары вомбатов, которых запланировано привезти в 2019 году.


«Для комфортного проживания животных предусмотрены норы, места отдыха и укрытий от внимания посетителей. Основание летнего вольера — грунт/песок с естественным травостоем. Для предотвращения побега по периметру летнего вольера предусмотрена противоподкопная сетка», — говорится в документах закупки.


Как следует из этих документов, одноэтажное здание для вомбатов будет состоять из двух зимних и двух летних блоков. 


Летние вольеры будут отделены друг от друга сеткой высотой 1,3 метра, а посетители смогут увидеть вомбатов через прозрачные смотровые окна.


В вольерах предполагается установить брёвна из полимербетона, чтобы обогатить среду для животных. Также в здании планируется сделать электрический тёплый пол, а при необходимости — установить систему видеонаблюдения.


Разработать проектную и рабочую документацию для вольеров должна компания «СтройГарант» в течение 60 дней после заключения договора. Эти услуги зоопарк оценил в 270 тысяч рублей. Документы о закупке у единственного поставщика зоопарк опубликовал на сайте госзакупок.


Более подробную информацию о строительстве вольеров узнать не удалось — директор зоопарка Андрей Шило сообщил, что не готов давать комментарии для НГС.


Пару вомбатов и ещё несколько видов животных Новосибирский зоопарк рассчитывает получить в обмен на 3-летнего белого медведя Ростика, который уехал жить в Китай. Ранее Андрей Шило рассказывал, что вомбаты приедут в зоопарк в 2019 году, но для них нужно построить подходящий вольер.

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