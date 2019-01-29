На Ипподромской собралась пробка из-за ДТП возле «Ауры»
Заторы на утренних дорогах достигли 7-балльного уровня
Утром во вторник, 29 января, на улице Ипподромской в Центральном районе Новосибирска образовалась серьёзная пробка — на подъезде к ТРЦ «Аура» движение затруднено из-за аварии.
Об аварии, случившейся на пересечении с Военной, в девятом часу утра сообщил очевидец в чате «ДПС Контроль [ Н С О ] Новосибирская область» в мессенджере WhatsApp.
По словам очевидца, авария произошла в среднем ряду при движении по Ипподромской в направлении Фрунзе. Из-за этого в сторону «Ауры» растянулась пробка.
«Чуть дальше по Ипподромке на пересечении с Фрунзе в левом ряду тётеньку развернуло с колеи — тоже небольшая пробочка», — предупредил очевидец.
Ранее НГС снял красивое видео с утренней пробкой на выезде из огромного микрорайона: затор в этом месте собирается каждый день.
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Ольга Хмелевская
Фото vk.com/control_chr54 (1), скриншот yandex.ru/maps (2)