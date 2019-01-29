На Ипподромской собралась пробка из-за ДТП возле «Ауры»

Заторы на утренних дорогах достигли 7-балльного уровня

Из-за аварии движение на Ипподромской оказалось затруднено
Из-за аварии движение на Ипподромской оказалось затруднено


Утром во вторник, 29 января, на улице Ипподромской в Центральном районе Новосибирска образовалась серьёзная пробка — на подъезде к ТРЦ «Аура» движение затруднено из-за аварии.


Об аварии, случившейся на пересечении с Военной, в девятом часу утра сообщил очевидец в чате «ДПС Контроль [ Н С О ] Новосибирская область» в мессенджере WhatsApp.


По словам очевидца, авария произошла в среднем ряду при движении по Ипподромской в направлении Фрунзе. Из-за этого в сторону «Ауры» растянулась пробка.


«Чуть дальше по Ипподромке на пересечении с Фрунзе в левом ряду тётеньку развернуло с колеи — тоже небольшая пробочка», — предупредил очевидец.


В целом уровень пробок в городе в девятом часу утра оценивался на 7 баллов
В целом уровень пробок в городе в девятом часу утра оценивался на 7 баллов


Ранее НГС снял красивое видео с утренней пробкой на выезде из огромного микрорайона: затор в этом месте собирается  каждый день.

Прочтений: 2928

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено