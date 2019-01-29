Защитник хоккейного клуба «Сибирь» выбыл до конца сезона из-за травмы

Константин Алексеев не сможет выйти на лёд в ближайшие два месяца

Хоккеист «Сибири» получил травму на прошлой неделе во время матча с «Адмиралом»





Игрок новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Константин Алексеев из-за травмы не сможет выйти на лёд до конца сезона.







Об этом сообщила пресс-служба хоккейной команды.







«Защитник Константин Алексеев во время матча с "Адмиралом" 24 января получил повреждение верхней части тела. Срок восстановления хоккеиста — два месяца», — рассказали в пресс-службе ХК «Сибирь», не уточняя характер травмы.





30-летний Константин Алексеев играет за «Сибирь» уже несколько лет. За родной клуб он провёл более 600 матчей, сообщается на сайте хоккейной команды. Новосибирск Алексеев покидал лишь один раз: в сезоне 2016/2017 он перебрался в ЦСКА, но, сыграв 16 матчей, снова вернулся в «Сибирь».







Неделю назад во время игры с хабаровским «Амуром» Константин Алексеев прервал 228-матчевую безголевую серию в регулярном чемпионате КХЛ. Спортсмен забил в «регулярке» впервые с 16 ноября 2014 года.





Сейчас «Сибирь» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующую игру команда проведёт сегодня, 29 января, на домашней площадке: новосибирские хоккеисты встретятся с «Барысом» из Астаны.

