Защитник хоккейного клуба «Сибирь» выбыл до конца сезона из-за травмы

Константин Алексеев не сможет выйти на лёд в ближайшие два месяца

Хоккеист «Сибири» получил травму на прошлой неделе во время матча с «Адмиралом»
Хоккеист «Сибири» получил травму на прошлой неделе во время матча с «Адмиралом»


Игрок новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Константин Алексеев из-за травмы не сможет выйти на лёд до конца сезона.


Об этом сообщила пресс-служба хоккейной команды.


«Защитник Константин Алексеев во время матча с "Адмиралом" 24 января получил повреждение верхней части тела. Срок восстановления хоккеиста — два месяца», — рассказали в пресс-службе ХК «Сибирь», не уточняя характер травмы.


30-летний Константин Алексеев играет за «Сибирь» уже несколько лет. За родной клуб он провёл более 600 матчей, сообщается на сайте хоккейной команды. Новосибирск Алексеев покидал лишь один раз: в сезоне 2016/2017 он перебрался в ЦСКА, но, сыграв 16 матчей, снова вернулся в «Сибирь».


Неделю назад во время игры с хабаровским «Амуром» Константин Алексеев прервал 228-матчевую безголевую серию в регулярном чемпионате КХЛ. Спортсмен забил в «регулярке» впервые с 16 ноября 2014 года.


Сейчас «Сибирь» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующую игру команда проведёт сегодня, 29 января, на домашней площадке: новосибирские хоккеисты встретятся с «Барысом» из Астаны.

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