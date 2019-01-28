Официально: в Новосибирской области за неделю вырос уровень безработицы

Новосибирская область попала в список регионов, в которых отмечен наибольший рост безработных

Уровень безработицы вырос в 77 регионах России





Министерство труда России опубликовало результаты еженедельного мониторинга рынка труда — с 16 по 23 января 2019 года по всей России численность безработных увеличилась на 3,2% и составила 691 930 человек. Новосибирская область попала в список регионов, в которых отмечен наибольший рост безработицы.





«В 77 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Удмуртской и Чувашской Республиках, Республиках Тыва, Крым, Алтай, Сахалинской, Астраханской, Ульяновской, Курской и Новосибирской областях», — говорится в сообщении пресс-службы Минтруда России.





В двух регионах России ситуация не изменилась: в Кемеровской области и Республике Ингушетия численность безработных осталась прежней.





За прошедшую неделю уровень безработицы снизился в шести российских регионах: Кировской и Смоленской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской и Чеченской Республиках.





«Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 765 тысяч человек», — добавили в пресс-службе.





В ноябре прошлого года аналитики Новосибирскстата подсчитали, сколько в Новосибирской области безработных людей по данным за третий квартал 2018 года. Их оказалось 94 тысячи.