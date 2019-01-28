Официально: в Новосибирской области за неделю вырос уровень безработицы

Новосибирская область попала в список регионов, в которых отмечен наибольший рост безработных

Уровень безработицы вырос в 77 регионах России
Уровень безработицы вырос в 77 регионах России


Министерство труда России опубликовало результаты еженедельного мониторинга рынка труда — с 16 по 23 января 2019 года по всей России численность безработных увеличилась на 3,2% и составила 691 930 человек. Новосибирская область попала в список регионов, в которых отмечен наибольший рост безработицы. 


«В 77 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Удмуртской и Чувашской Республиках, Республиках Тыва, Крым, Алтай, Сахалинской, Астраханской, Ульяновской, Курской и Новосибирской областях», — говорится в сообщении пресс-службы Минтруда России.


В двух регионах России ситуация не изменилась: в Кемеровской области и Республике Ингушетия численность безработных осталась прежней. 


За прошедшую неделю уровень безработицы снизился в шести российских регионах: Кировской и Смоленской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской и Чеченской Республиках.


«Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 765 тысяч человек», — добавили в пресс-службе. 


В ноябре прошлого года аналитики Новосибирскстата подсчитали, сколько в Новосибирской области безработных людей по данным за третий квартал 2018 года. Их оказалось 94 тысячи

Прочтений: 1428

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (37)37
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено