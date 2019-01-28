У жителей Новосибирской области выросла зарплата

При этом доходы новосибирцев оказались ниже средних по Сибири

Зарплата новосибирцев в среднем выросла на 101 рубль





Специалисты Новосибирскстата подсчитали средние зарплаты по регионам Сибирского федерального округа за одиннадцать месяцев 2018 года, оказалось, что зарплата новосибирцев выросла на 101 рубль.





«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе-ноябре 2018 года составила 36 602 рубля», — сообщают аналитики.





Зарплата в Новосибирской области оказалась на уровне 34 тысячи 500 рублей.





При этом по итогам полугодия эти цифры были выше — 34 570 рублей в месяц.





По сравнению с аналогичным периодом в 2017 году, новосибирцы стали зарабатывать больше на 2 тысячи 308 рублей. Зарплата по СФО при этом тоже выросла — в 2017 году средняя зарплата в Сибири была на уровне 32 тысяч 993 рублей.





«Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — объясняют в Новосибирскстате.





За январь-ноябрь самая высокая средняя зарплата оказалась в Красноярском крае — 43 тысячи 875 рублей, самую низкую насчитали в Алтайском крае — 29 тысяч 661 рубль.





Ранее аналитики подсчитали, сколько бургеров можно купить на среднюю зарплату жителя Новосибирска.

