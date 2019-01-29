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Квартал беглецов: в Новосибирске нашли улицу, где продают тысячи квартир

За год на Бронной выставили на продажу 6020 квартир

Больше всего свободных вариантов жилья оказалось на улице Бронной
Больше всего свободных вариантов жилья оказалось на улице Бронной


Аналитики портала N1.RU вычислили улицы Новосибирска, на которых в течение прошлого года продавали больше всего квартир — абсолютным лидером оказался Кировский район.


По данным специалистов, больше всего квартир в 2018 году продавали на улице Бронной — в течение 2018 года здесь было опубликовано 6020 объявлений о продаже жилья. Сейчас на улице строится один из самых масштабных жилмассивов в городе — «Просторный» от группы «Дискус».


На втором месте оказалась ещё одна локация того же застройщика — улица Высоцкого, которая проходит по Плющихинскому жилмассиву. Здесь в 2018 году продавали 4491 квартиру.


Третье место вновь вернул себе Кировский район: на улице Петухова в продаже суммарно отметились около 4 тысяч квартир.


«Рейтинг улиц с самым большим числом возглавили территории с наибольшей долей новостроя экономкласса. 


Здесь люди покупали новое жильё, переезжали в более просторное, а также уезжали жить в другие части города», — комментирует руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.


Реже всего на продажу выставляли квартиры на улицах Бардина и Ивачёва — за весь год там продавали только по 2 квартиры. По 4 варианта выставляли на улицах Сердюкова и Парковой.


Среди домов рекордсменом стала построенная в 2016 году многоэтажка на улице Виктора Уса, 4 — здесь в течение года продавали 558 квартир. Среди старых домов больше всего вариантов в прошлом году было в 5-этажном доме на улице Российской, 5/1, где можно было выбрать из 73 вариантов квартир.


Год назад самой продаваемой стала новостройка на улице Твардовского, 22/3 — одновременно там продавали 97 квартир


Ранее эксперты N1.RU составили рейтинг самых дорогих улиц в Новосибирске — лидер не меняется уже два года подряд.

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