Коробка раздора: что дарят власти новорожденным в Москве и в других регионах

Сравниваем «собянинскую» коробку с обычной и выясняем, когда такая будет у всех

Мамочки всей страны завидуют москвичкам: их коробки для детей забиты до отказа





В Москве с подачи мэра роженицам выдают наборы для детей, которых хватит если не на первый год, то на пару месяцев уж точно. Остальная Россия недоумевает: почему столичным роддомам — всё, а нам ничего? Несколько регионов подарки мамам всё же дарят, но недовольных там больше, чем счастливых.







Кто успокоит матерей?





История одной коробки







Считается, что дарить новорожденным приданое придумал мэр Москвы Сергей Собянин: с 1 января 2018 года мамочки со столичной пропиской получают после родов коробку, в которой есть всё: пеленки, распашонки, шапочки, присыпки, подгузники, игрушки — всего 44 предмета.

Мы сравнили «собянинскую коробку» с наборами, которые выдаются в других городах. Посмотрите, какая разница





На зависть мамам всея Руси московские роженицы выкладывают яркие фотографии содержимого одной коробки: в такой и жить можно!









О подарочных коробках в стране заговорили хором, когда Правительство РФ опубликовало программу «Десятилетка детства»: за два года, с 2018 по 2020-й, власти предлагают провести 131 мероприятие, которое должно улучшить жизнь подрастающего поколения. Одним из пунктов стали как раз презенты в роддомах: акция называется «Подарок новорожденному», каждой роженице при выписке из роддома должны дарить набор со всем необходимым для ухода за ребенком. Ответственные лица — региональные власти, Минздрав и Минпромторг. Последние летом составили примерный список вещей, которые надо положить в коробку.







Прошло полгода, но пересчитать регионы, где в роддомах дают подарки, по-прежнему можно по пальцам одной руки. Если большим будет Москва, то указательным — Башкирия, где эксперимент с коробками начали в 2014 году. Но с тех пор не менялся ни список принадлежностей для ребенка, ни сумма, которую власти республики закладывают на подарочные комплекты. Одна из недовольных женщин даже пожаловалась врио главы Башкирии: написала ему в «ВКонтакте», что уфимские женщины получают в подарок «позорный пакет и кучу макулатуры».





— Довольных нет. Качество ужасное, синтетика. Как будто для виду делают. Узнавала насчёт Москвы. У них от мэрии города дают подарки стоимостью 20 тысяч рублей. Для тех, кто не верит, наберите в YouTube. После просмотра плакать хочется — там даже зимний комбинезон есть, — говорит Гульнара Кильдибаева из Уфы.







Набор для башкирских роддомов





На один комплект башкирские власти тратят 1001 рубль, сумма не меняется с 2014 года





В правительстве Башкирии пообещали содержимое набора поменять и добавить ему стоимости. Правда, каких-то конкретных сроков не назвали.





В Челябинской области вручать подарки начали с 1 января этого года, приурочив их к 85-летию региона. Акция продлится до конца 2019-го, раньше презенты в роддомах не дарили. В набор входят сумка с наклейкой, крем от опрелостей, гель для купания, термометр, погремушка, влажные салфетки, плед, набор для купания (полотенце с уголком и варежка), детская клеёнка, ватные диски и палочки с ограничителем, щётка для ухода за волосами и прорезыватель.





Челябинская сумка для малыша и мамы





Содержимое подарочной сумки: детская косметика, пеленка, погремушка





— Состав подарка в течение года будет немного меняться, поскольку он зависит от результатов закупок, — рассказала 74.RU начальник отдела информационно-аналитической работы и по связям с общественными организациями Минсоцотношений региона Елена Давлетшина.







В Ярославской области подарки положены только мамам, родившим тройню. Акцию проводят не власти, а местный благотворительный центр. В наборе — ботиночки, боди, ползунки, салфетки и пачка подгузников.







Ярославские благотворители поддерживают семьи, которые враз стали многодетными





Денег нет, но вы рожайте







С правительственными указами пользователи мамских форумов знакомятся быстрее чиновников: пока власти гадают, как укротить федеральную программу в местных реалиях, скандал переходит из чатиков в обращения к чиновникам. После запросов от тюменских матерей подарками заинтересовался местный губернатор. Таким способом он решил стимулировать рождаемость.





— Возможно, это будет не просто набор каких-то необходимых вещей, а что-то более существенное, — рассказал 72.RU Александр Моор. — С одной стороны, мы стимулируем первое рождение и стимулируем его в более раннем возрасте, чем сейчас. Я считаю, что сегодня это очень важная задача, поэтому допускаю, что у нас в Тюменской области в 2019 году такие меры появятся.







Аналогичная история в соседней Свердловской области: о «собянинских коробках» губернатора спросили в лицо. Сначала Евгений Куйвашев ответил, что ничего об этом не знает, но уже через пару дней нашел организацию, которая захотела собирать коробки для уральских мам. В этом году чиновники хотят заказать 200 комплектов детской одежды для подарочных наборов. Правда, выдавать будут в первую очередь родившим женщинам-сиротам.





В большинстве роддомов России мамы получают в подарок рекламные наборы с пробниками детской косметики





Но такие истории — исключение из правил. В большинстве регионов власти даже не стремятся придумывать оправдания.





— Акция «Подарок новорожденному» реализуется в субъектах Российской Федерации при наличии финансовых средств на ее проведение. В бюджете Курганской области средства на проведение указанной акции не предусмотрены, — говорится в ответе департамента здравоохранения региона для 45.RU.







— Денег на дополнительные меры соцподдержки нет. Поэтому даже говорить об этом нечего, — отвечают омские чиновники на запрос наших коллег из NGS55.RU.







Вместе с омскими и курганскими мамочками переживают женщины Перми, Новосибирска, Красноярска, Ростова-на-Дону, Волгограда, Самары и Нижнего Новгорода. Максимум, что они увидят на пеленальном столике, — это промонаборы, которые раз в пятилетку в роддомы закидывают производители детской косметики и одежды. Мамы осаждают вопросами врачей в роддомах, врачи бегут к чиновникам, чиновники разводят руками: денег нет.







— Меня уже замучили вопросами о бэби-боксе и журналисты, и будущие мамочки. Нет у нас, к сожалению, таких подарков, — рассказала NN.RU главврач родильного дома № 1 Нижнего Новгорода Алла Ниманихина. — Я обратилась в нижегородский Минздрав, и мне подтвердили, что никаких бэби-боксов в роддомах области пока не предусмотрено. Когда появятся — вопрос открытый.







Появятся ли эти коробки в российских роддомах повсеместно, и будут ли они такими же, как «собянинские»? «Десятилетка детства» реализуется с 2018 по 2020 годы, поэтому формально у чиновников есть два года, чтобы осчастливить матерей.