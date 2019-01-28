Пусть МАВР работает: в Новосибирск привезли машины для ремонта теплотрасс за 3,7 миллиона рублей

Спецмашины сделаны на базе автомобиля «ГАЗон NEXT»





Коммунальщики привезли в Новосибирск две новые спецмашины МАВР (мастерская аварийно-восстановительных работ) — каждая машина стоит 3,7 миллиона рублей.





Как рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь СГК Ольга Алексеева, новые спецмашины купили в конце декабря.





«Машины позволяют сократить время ремонтов, потому что они оснащены всем необходимым для устранения дефектов на теплосетях.





Они будут применяться и во время ремонтов, и для объезда теплосетей, продувки теплокамер. В машине есть и отбойный молоток, и электростанция на платформе для подключения вентилятора и мотопомпы. Есть свой сварочный аппарат», — рассказала Ольга Алексеева.





Спецмашины базируются на автомобиле «ГАЗон NEXT», которую производят в Нижнем Новгороде.





Видео предоставлено СГК





На днях от отопления и горячей воды в Новосибирске отключили больше 50 домов — теплоэнергетики объяснили, что начали активный ремонт сетей из-за тёплой погоды.