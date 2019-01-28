Полиция обыскала больницы Новосибирска после сообщений о минировании

Ни в одной из них взрывчатку не нашли

В больницах закончили проверку только вечером — сообщения о минировании оказались ложными

Сегодня, 28 января, десятки новосибирских больниц и поликлиник пережили эвакуацию из-за сообщений о минировании — к вечеру все лечебные учреждения проверили и заявили, что они безопасны.







Как уточнил в беседе с НГС глава областного минздрава Константин Хальзов, сообщения об угрозе поступили сегодня в 20 государственных медицинских организаций — в них закончили проверку около 40 минут назад. Он отметил, что сообщения о минировании поступали и в частные клиники.







«Хочу поблагодарить руководителей и персонал тех медицинских организаций, которые в этой чрезвычайной ситуации спокойно, без паники провели эвакуацию людей в соответствии со всеми правилами и порядками. Можно уверенно говорить о том, что медицинские организации прошли проверку на готовность к чрезвычайным ситуациям»,





— рассказал Хальзов через официальный сайт министерства.







Напомним, министр здравоохранения первым сообщил сегодня утром о массовой эвакуации — около 10:00 была информация о 4 лечебных учреждениях, в которые поступила информация о минировании.







Позже стало известно, что эвакуация прошла в десятках зданий по Новосибирску и области — посетителей выводили из детских садов, школ, бизнес-центров и ТЦ.







Как отметила антитеррористическая комиссия региона, подобные сигналы были не только в Новосибирске, но и в других городах России: в Барнауле, Иркутске, Кемерово, Красноярске, Омске и Томске.







«Не исключено, что речь идет о спланированной информационной атаке.





<…> Сообщения о минировании на территории нашего региона не подтвердились. Угроз жизни и здоровью граждан не выявлено. Правоохранительные органы проводят расследование по установлению лиц, причастных к распространению ложных сообщений», — заверили в антитеррористической комиссии.







НГС ведёт онлайн-трансляцию эвакуации 28 января — здесь собраны все оперативные данные.

