Кондукторы троллейбусов и трамваев продали пассажирам 1500 карт ЕТК-онлайн

Теперь карту можно купить во время поездки

Кондукторы продают транспортные карты с лета прошлого года





Новосибирские кондукторы троллейбусов и трамваев за полгода продали больше полутора тысяч транспортных карт — карту ЕТК-онлайн теперь можно купить во время поездки на транспорте.







«В 2018 году в подвижных составах МКП "ГЭТ" реализовано 25 шт. (в среднем в месяц 4 шт.) классических транспортных карт ЕТК и 1565 шт. (в среднем в месяц 261 шт.) транспортных карт ЕТК-онлайн», — подсчитали в пресс-центре мэрии.







Продажа обычных карт ЕТК закончилась в июне 2018 года. С июля прошлого года, напомнили в мэрии, у пассажиров ГЭТ появилась возможность оплачивать проезд картами ЕТК-онлайн, которые можно пополнить наличными, терминалами в кассах и через банковский перевод.







По информации мэрии, с этого момента пассажиры купили порядка 7,4 тысячи карт, по которым ежедневно совершается 2,95 тысячи поездок. В месяц транспортной картой пользуются в среднем 450 тысяч пассажиров.







Карты ЕТК-онлайн дают возможность пользоваться сетевым тарифом и экономить до 50% стоимости второй поездки на электротранспорте или метро.