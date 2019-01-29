подробности

Кондукторы троллейбусов и трамваев продали пассажирам 1500 карт ЕТК-онлайн

Теперь карту можно купить во время поездки

Кондукторы продают транспортные карты с лета прошлого года
Кондукторы продают транспортные карты с лета прошлого года


Новосибирские кондукторы троллейбусов и трамваев за полгода продали больше полутора тысяч транспортных карт — карту ЕТК-онлайн теперь можно купить во время поездки на транспорте.


«В 2018 году в подвижных составах МКП "ГЭТ" реализовано 25 шт. (в среднем в месяц 4 шт.) классических транспортных карт ЕТК и 1565 шт. (в среднем в месяц 261 шт.) транспортных карт ЕТК-онлайн», — подсчитали в пресс-центре мэрии. 


Продажа обычных карт ЕТК закончилась в июне 2018 года. С июля прошлого года, напомнили в мэрии, у пассажиров ГЭТ появилась возможность оплачивать проезд картами ЕТК-онлайн, которые можно пополнить наличными, терминалами в кассах и через банковский перевод.


По информации мэрии, с этого момента пассажиры купили порядка 7,4 тысячи карт, по которым ежедневно совершается 2,95 тысячи поездок. В месяц транспортной картой пользуются в среднем 450 тысяч пассажиров.


Карты ЕТК-онлайн дают возможность пользоваться сетевым тарифом и экономить до 50% стоимости второй поездки на электротранспорте или метро. 

Прочтений: 298

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено