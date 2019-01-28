На месте катка в Центральном парке пробурят 13-метровые дыры

На его территории начнут подготовку к строительству светового фонтана





Мэрия Новосибирска объявила о начале подготовки к строительству светового фонтана в Центральном парке — для этого каток в парке закроют на 4 дня.





Как сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска, каток не будет работать с 29 января по 1 февраля.





«Это связано с подготовкой к строительству сухого светомузыкального фонтана на территории парка культуры и отдыха "Центральный". В этот период компания "Стройизыскания" проведёт буровые работы по анализу грунта. После их завершения каток возобновит свою работу до конца марта в зависимости от погодных условий», — пояснили в пресс-службе мэрии.





Как уточнили корреспонденту НГС в компании «Стройизыскания», для этого на площадке возле входа пробурят три скважины глубиной по 13 метров.





«Будет проведён стандартный комплекс инженерно-геологических мероприятий для изучения состава и строения грунтов. Бурение выполняется колонковым способом. По сути, это толстостенная труба, которая вращением погружается в грунт, обуривая его, и потом из этой трубы извлекаются образцы», — рассказал геолог.





Горожанам из двух предложенных больше понравился первый вариант оформления





В октябре мэрия Новосибирска предложила горожанам проголосовать за лучший вариант светового фонтана, который должен появиться в Центральном парке в следующем году. Всего на выбор предложили два варианта оформления фонтана. В итоге горожанам больше понравился первый вариант.





«Расходы, связанные с созданием фонтана, берет на себя ПАО "Сбербанк России". Работы по установке конструкции планируют начать весной 2019 года», — сообщили в пресс-центре мэрии.







О том, что Сбербанк подарит Новосибирску фонтан, глава компании Герман Греф заявил в сентябре прошлого года.





Фонтан будет 18 метров в диаметре, с лазерной подсветкой и водным экраном, на котором будут транслировать видео. В мэрии добавили, что зимой на поверхности фонтана можно будет устанавливать новогоднюю елку и заливать каток.