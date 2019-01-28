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Чиновник и железнодорожник в балаклавах сняли странный клип (и говорят, что это похоже на Линча)

Ради видео они одолжили у друга ноутбук и сожгли его

Новосибирский хип-хоп-проект SpaceCave снял клип с горящим ноутбуком в стиле фильмов Дэвида Линча
Новосибирский хип-хоп-проект SpaceCave снял клип с горящим ноутбуком в стиле фильмов Дэвида Линча


Новосибирские музыканты хип-хоп-проекта SpaceCave сняли клип на главную композицию нового мини-альбома «Двойной слепой метод», который появится в интернете в феврале. Об этом рассказал корреспонденту НГС лидер проекта Василий Kosh.


«Снимали четыре дня: под Октябрьским мостом, в тихом центре и фотостудии в районе "Берёзовой рощи". <…> На припеве принял участие музыкант из молодого московского проекта "Вкусный Позор". Он для нас дистанционно записал голос и сделал для клипа видео. <...> Ноутбук для клипа пожертвовал мой напарник», — рассказал Василий Kosh.


Композиция «Двойной слепой метод», как заметил Kosh, станет заглавной в одноимённом мини-альбоме, который выйдет в феврале 2019 года.



«Нам хотелось клип сделать не каким-то повествовательным, а построить на образах. Я сравниваю его с фильмами [Дэвида] Линча, когда всё построено на образах. <…> Если же пытаться объяснить название, то это из психологии. Слепой метод — это когда проводятся опыты над людьми, а они этого не подозревают. А двойной слепой метод — это когда опыт проводят учёные, а в итоге выясняется, что сами учёные оказываются испытуемыми», — пояснил музыкант.


Справка: Новосибирский хип-хоп-проект SpaceCave появился в 2005 году и состоит из двух читающих музыкантов, выступающих под псевдонимами Kosh и J. E. T. Один из участников проекта работает на железной дороге, второй — сотрудник мэрии. За время существования SpaceCave музыканты записали 3 полноформатных альбома плюс выпустили более десяти синглов, сольных альбомов и несколько видеороликов.


На прошлой неделе НГС рассказал о музыкантах новосибирской рок-группы Soulshop, которые сняли клип с Брежневым, ядерным взрывом и радиоактивным пеплом Кисилёва

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