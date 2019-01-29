Чиновников заставят работать в ночь перед записью первоклассников в школы
Они будут следить, чтобы «Госуслуги» не дали сбой в важный для родителей школьников день
Власти пообещали, что портал «Госуслуги» выдержит наплыв посетителей 1 февраля — в пятницу стартует запись детей в первые классы.
Как рассказал начальник областного департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Анатолий Дюбанов, систему перед наплывом родителей протестировали как со стороны федерального портала, так и со стороны новосибирской системы «Электронная школа», которую интегрировали в портал «Госуслуги».
«Отдельно прошла очень большая работа с каждой школой, где проверяли, чтобы она попадала в единый реестр. Мы, конечно, не можем дать 100-процентной гарантии — никто, что касается техники, столько не даёт. Но, поверьте, мы очень серьёзно готовились. Мои сотрудники будут выходить в ночь — мы понимаем, что это лавинообразное 00:00 часов может спровоцировать проблемы на любых порталах. Мы даём необходимый запас по мощностям, чтобы эту первую волну отработать. Будем находиться на мониторинге, дежурная служба будет в постоянной доступности», — заверил он.
Заявление и документы на поступление в первый класс можно принести в школу, которая прикреплена к месту прописки, или через портал «Госуслуги» — там можно приложить сканы документов, а потом принести оригиналы в школу.
Запись детей в первые классы традиционно стартует 1 февраля и продолжится до 30 июня. В прошлом году портал «Госуслуги» также тестировали на нагрузку перед началом записи в первые классы, но всё равно некоторые родители столкнулись со сбоями в его работе.
Анатолий Дюбанов добавил, что в этом году сформировали единую очередь для родителей, которые приносят заявления лично в школу, и для тех, кто делает это через «Госуслуги» — всю информацию о приёме документов будут вносить в единую базу данных.
По прогнозу департамента образования мэрии, в новом учебном году городские школы примут около 22 тысяч первоклассников.
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Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова