В Новосибирск привезли подстреленную ястребиную сову и пытаются её спасти

Раненых птиц будут выхаживать волонтёры

В Новосибирске птицы будут проходить реабилитацию
В Новосибирске птицы будут проходить реабилитацию


Новосибирские волонтёры из Центра реабилитации диких животных получили двух раненых ястребиных сов из Иркутска и Омска. Теперь волонтёры занимаются реабилитацией птиц. 


Как рассказала корреспонденту НГС координатор ЦРДЖ Алиса Богомолова, у одной из птиц, поступившей к волонтёрам, стрелянная рана, а у другой — черепно-мозговая травма.


«Птиц отправляют к нам из-за отсутствия в этих городах специалистов или центров, аналогичных нашему. 


В Новосибирске есть возможность и вылечить, и подготовить птиц к выпуску в природу. 


Сейчас мы ждём еще одну подстреленную ястребиную сову, которую должны привезти из Красноярска», — рассказала корреспонденту НГС Алиса Богомолова.


По словам Алисы Богомоловой, подстреленным птицам нужен долгий период восстановления.


Осенью волонтёры центра выхаживали молодого пеликана, который отбился от своих родителей.

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