В Новосибирск привезли подстреленную ястребиную сову и пытаются её спасти

В Новосибирске птицы будут проходить реабилитацию





Новосибирские волонтёры из Центра реабилитации диких животных получили двух раненых ястребиных сов из Иркутска и Омска. Теперь волонтёры занимаются реабилитацией птиц.





Как рассказала корреспонденту НГС координатор ЦРДЖ Алиса Богомолова, у одной из птиц, поступившей к волонтёрам, стрелянная рана, а у другой — черепно-мозговая травма.





«Птиц отправляют к нам из-за отсутствия в этих городах специалистов или центров, аналогичных нашему.





В Новосибирске есть возможность и вылечить, и подготовить птиц к выпуску в природу.





Сейчас мы ждём еще одну подстреленную ястребиную сову, которую должны привезти из Красноярска», — рассказала корреспонденту НГС Алиса Богомолова.





По словам Алисы Богомоловой, подстреленным птицам нужен долгий период восстановления.



Осенью волонтёры центра выхаживали молодого пеликана, который отбился от своих родителей.