Вовсе не дорого: власти ответили на обвинение в покупке дизельного топлива по завышенной цене

В мэрии уверяют, что покупают топливо по рыночной стоимости

Власти уверяют, что дорожники закупают бензин и солярку по актуальной цене
Власти уверяют, что дорожники закупают бензин и солярку по актуальной цене


В мэрии Новосибирска прокомментировали обвинения в покупке дизельного топлива и бензина по завышенным ценам.


В середине января редакция НГС публиковала видео, присланное читателем, в котором один из работников Дорожно-эксплуатационного учреждения № 1 (принадлежит мэрии Новосибирска и убирает улицы Центрального, Железнодорожного, Заельцовского, Октябрьского и Дзержинского районов. — Прим. ред.) рассказывает, что заправляется соляркой по цене, значительно превышающей цену на стеле у въезда на АЗС, — 63 рубля 36 копеек за литр вместо 49 рублей 60 копеек.



Как сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС, на самом деле транспорт заправляют по цене, указанной на стеле. 


«По условиям заключенных муниципальных контрактов цена за литр топлива определяется в момент фактической заправки автотранспорта, исходя из действующих розничных цен на АЗС. 


При передаче товара на АЗС представителю заказчика (сотруднику ДЭУ-1. — Прим. ред.) выдаётся документ, который содержит информацию о цене за единицу топлива на момент заправки. По информации, предоставленной ДЭУ-1, средняя расчетная цена за 1 литр дизельного топлива 18 января составляла 47,55 рублей», — говорится в ответе на запрос.


При этом в мэрии не смогли объяснить, почему в видео на информационном табло заправочной колонки показывается завышенная цена за литр дизельного топлива. 


«Указание максимальной цены по контракту (63 рубля 36 копеек. — Прим. ред.) на колонке АЗС не относится к компетенции департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, а также заказчика — ДЭУ-1, в связи с чем прокомментировать данный вопрос не представляется возможным», — сообщается в ответе на запрос.


Контракт на поставку топлива ДЭУ-1 в начале 2019 года выиграло ООО «Азгс Каменская», принадлежащее Сергею Шнитко. Этой компании принадлежит АЗС на Ядринцевском подъёме, 1. Цена заключённого контракта составила 4 миллиона рублей.


Сергей Шнитко не смог объяснить корреспонденту НГС, почему на информационном табло указана завышенная цена, и попросил корреспондента НГС связаться с отделом компании по работе с клиентами. 


В отделе по работе с клиентами корреспонденту НГС не смогли предоставить комментарий, сославшись на отсутствие информации. «Если это муниципалы, у них есть контракты, зайдите и посмотрите. Больше к ним вопросов, потому что закупки у них происходят. [Почему цена на табло другая] я вам даже со всем удовольствием не скажу», — объяснила сотрудник отдела по работе с клиентами, представившаяся Еленой.


В декабре прошлого года аудиторы городской контрольно-счётной палаты выявили в работе ДЭУ-1 нарушения, которые привели к увольнениям начальника пескобазы и начальника производственно-технического отдела, сообщало «РБК-Новосибирск». А ранее, в конце ноября 2017 года, мэр Новосибирска Анатолий Локоть уволил директора ДЭУ-5 Андрея Московкина — проверка контрольно-счётной палаты Новосибирска выявила нарушения, связанные с неэффективным расходом средств на обслуживание дорог и техники.

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