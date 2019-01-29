Вовсе не дорого: власти ответили на обвинение в покупке дизельного топлива по завышенной цене
В мэрии уверяют, что покупают топливо по рыночной стоимости
В мэрии Новосибирска прокомментировали обвинения в покупке дизельного топлива и бензина по завышенным ценам.
В середине января редакция НГС публиковала видео, присланное читателем, в котором один из работников Дорожно-эксплуатационного учреждения
Как сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС, на самом деле транспорт заправляют по цене, указанной на стеле.
«По условиям заключенных муниципальных контрактов цена за литр топлива определяется в момент фактической заправки автотранспорта, исходя из действующих розничных цен на АЗС.
При передаче товара на АЗС представителю заказчика (сотруднику ДЭУ-1. — Прим. ред.) выдаётся документ, который содержит информацию о цене за единицу топлива на момент заправки. По информации, предоставленной ДЭУ-1, средняя расчетная цена за 1 литр дизельного топлива 18 января составляла 47,55 рублей», — говорится в ответе на запрос.
При этом в мэрии не смогли объяснить, почему в видео на информационном табло заправочной колонки показывается завышенная цена за литр дизельного топлива.
«Указание максимальной цены по контракту (63 рубля 36 копеек. — Прим. ред.) на колонке АЗС не относится к компетенции департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, а также заказчика — ДЭУ-1, в связи с чем прокомментировать данный вопрос не представляется возможным», — сообщается в ответе на запрос.
Контракт на поставку топлива ДЭУ-1 в начале 2019 года выиграло ООО «Азгс Каменская», принадлежащее Сергею Шнитко. Этой компании принадлежит АЗС на Ядринцевском подъёме, 1. Цена заключённого контракта составила 4 миллиона рублей.
Сергей Шнитко не смог объяснить корреспонденту НГС, почему на информационном табло указана завышенная цена, и попросил корреспондента НГС связаться с отделом компании по работе с клиентами.
В отделе по работе с клиентами корреспонденту НГС не смогли предоставить комментарий, сославшись на отсутствие информации. «Если это муниципалы, у них есть контракты, зайдите и посмотрите. Больше к ним вопросов, потому что закупки у них происходят. [Почему цена на табло другая] я вам даже со всем удовольствием не скажу», — объяснила сотрудник отдела по работе с клиентами, представившаяся Еленой.
В декабре прошлого года аудиторы городской контрольно-счётной палаты выявили в работе ДЭУ-1 нарушения, которые привели к увольнениям начальника пескобазы и начальника производственно-технического отдела, сообщало «РБК-Новосибирск». А ранее, в конце ноября 2017 года, мэр Новосибирска Анатолий Локоть уволил директора ДЭУ-5 Андрея Московкина — проверка контрольно-счётной палаты Новосибирска выявила нарушения, связанные с неэффективным расходом средств на обслуживание дорог и техники.
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Дмитрий Здорников
Фото Алекснадра Ощепкова
Видео предоставлено Михаилом