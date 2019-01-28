Капитана «Сибири» вызвали в национальную сборную — играть против русских хоккеистов

Юкка Пелтола будет выступать на Евротуре за Финляндию

Юкка Пелтола начал играть за «Сибирь» в этом сезоне





Капитан новосибирской хоккейной команды «Сибирь» получил вызов в национальную сборную Финляндии.







«Нападающий Юкка Пелтола вызван в сборную Финляндии для участия в третьем этапе Евротура — Шведских хоккейных играх!» — сообщает пресс-служба клуба.





По информации Федерации хоккея России, третий этап турнира пройдёт с 7 по 10 февраля.





7 февраля состоится матч между Россией и Финляндией — это будет вынесенный матч, он пройдёт в Ярославле на «Арене-2000». Юкка Пелтола в этом матче будет играть против российских спортсменов.





Остальные 5 игр пройдут в Стокгольме, также в турнире участвуют сборные Чехии и Швеции.





Юкка Пелтола перешёл в «Сибирь» в апреле 2018 года. За сезон 2018/2019 в составе команды он провёл 42 игры, забил 8 голов и сделал 13 результативных передач.