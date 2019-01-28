Новосибирец на «Субару» пропал по дороге в Новосибирск
32-летний Максим Астахов возвращался домой из Санкт-Петербурга
На прошлой неделе 32-летний новосибирец Максим Астахов отправился из Санкт-Петербурга в Новосибирск на своём автомобиле и пропал по дороге.
Как рассказал корреспонденту НГС друг пропавшего Евгений, в последний раз Максим выходил на связь 25 января.
«В последний раз мы с ним созванивались в пятницу около 17:30. Тогда он сказал, что денег у него мало на бензин осталось. Мы ему отправили деньги, которых должно было хватить для возвращения в Новосибирск. Ориентировочно он должен был приехать сюда в субботу или утром воскресенья. В пятницу он уже Челябинск проезжал. В субботу, 26 января, я попытался набрать ему, но телефон уже был недоступен. Оба номера были недоступны. До сих пор никаких вестей о нём нет», — рассказал корреспонденту НГС друг пропавшего Евгений Козлов.
По его словам, Максим Астахов ехал один. Госномер его тёмного Subaru Legacy Е038ВН 154. Евгений уже написал заявление о пропаже друга в отдел полиции
«Заявление сегодня действительно поступило в отдел полиции
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Максима Астахова, просят позвонить по телефонам 8-905-936-71-76, 8-920-754-63-93 или 8-952-911-08-70.
Недавно под Новосибирском пропала Ирина Синельникова, которая поехала продавать Peugeot 407. Её поисками занимались больше 200 добровольцев. Тело Ирины нашли в Кемеровской области — следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (умышленное убийство). По подозрению в убийстве задержаны двое жителей Бердска, которые после преступления перегнали машину в соседний регион и продали.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены Евгением Козловым