Новосибирец на «Субару» пропал по дороге в Новосибирск

32-летний Максим Астахов возвращался домой из Санкт-Петербурга

В последний раз Максим Астахов выходил на связь 25 января из Челябинской области
В последний раз Максим Астахов выходил на связь 25 января из Челябинской области


На прошлой неделе 32-летний новосибирец Максим Астахов отправился из Санкт-Петербурга в Новосибирск на своём автомобиле и пропал по дороге.


Как рассказал корреспонденту НГС друг пропавшего Евгений, в последний раз Максим выходил на связь 25 января.


«В последний раз мы с ним созванивались в пятницу около 17:30. Тогда он сказал, что денег у него мало на бензин осталось. Мы ему отправили деньги, которых должно было хватить для возвращения в Новосибирск. Ориентировочно он должен был приехать сюда в субботу или утром воскресенья. В пятницу он уже Челябинск проезжал. В субботу, 26 января, я попытался набрать ему, но телефон уже был недоступен. Оба номера были недоступны. До сих пор никаких вестей о нём нет», — рассказал корреспонденту НГС друг пропавшего Евгений Козлов.


По его словам, Максим Астахов ехал один. Госномер его тёмного Subaru Legacy Е038ВН 154. Евгений уже написал заявление о пропаже друга в отдел полиции № 2 «Железнодорожный».


Максим ехал в Новосибирск на своей машине с госномером Е038ВН 154
Максим ехал в Новосибирск на своей машине с госномером Е038ВН 154


«Заявление сегодня действительно поступило в отдел полиции № 2 "Железнодорожный". Сейчас материалы переданы в уголовный розыск. Работаем по заявлению, устанавливается местонахождение этого гражданина. Есть информация, что он выехал из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Работу только начали, пока местонахождение не установлено. Данных о том, что он доехал до Новосибирска, пока нет», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления полиции.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Максима Астахова, просят позвонить по телефонам 8-905-936-71-76, 8-920-754-63-93 или 8-952-911-08-70.


Недавно под Новосибирском пропала Ирина Синельникова, которая поехала продавать Peugeot 407. Её поисками занимались больше 200 добровольцев. Тело Ирины нашли в Кемеровской области — следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (умышленное убийство). По подозрению в убийстве задержаны двое жителей Бердска, которые после преступления перегнали машину в соседний регион и продали. 

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