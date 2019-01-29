В Новосибирск идут крепкие морозы: синоптики рассказали, когда будет особенно холодно
К концу месяца в город придёт метель с порывистым ветром
Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в последние дни января: в городе сохранятся умеренные морозы, а 31 января начнётся метель.
Температура в Новосибирске накануне понизилась из-за того, что в регион вторглись холодные массы с севера, рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
«В принципе мы ждём, что холодная погода сохранится с небольшими вариациями в ближайшие трое суток. Холод будет поступать на фоне повышенного атмосферного давления, поэтому в ближайшие двое суток, 29 и 30 [января], осадки маловероятны», — сообщил Ягудин.
Согласно прогнозу, сегодня днём, 29 января, температура в городе будет держаться на уровне –20 градусов.
В ближайшую ночь, по данным на сайте Западно-Сибирского УГМС, температура в Новосибирске будет не слишком отличаться от дневной: ожидается
«Хотя утром около –21, но в течение дня мы предполагаем понижение температуры — где-то градусов на 5–6 понизится», — уточнил Ренад Ягудин.
При этом, по его словам, 31 января в городе ожидаются осадки.
«Мы предполагаем, что <…> очередная северная ложбина, то есть полоса низкого атмосферного давления с фронтом, вызовет снегопады и метели при порывистом ветре до 15 метров в секунду», — сообщил Ренад Ягудин.
Ранее в ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что к концу недели на территории региона ожидаются морозы до –38 градусов — особенно холодно будет в Маслянино и Искитиме.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова