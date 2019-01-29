В Новосибирск идут крепкие морозы: синоптики рассказали, когда будет особенно холодно

К концу месяца в город придёт метель с порывистым ветром

В последний день января температура в Новосибирске резко понизится





Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в последние дни января: в городе сохранятся умеренные морозы, а 31 января начнётся метель.







Температура в Новосибирске накануне понизилась из-за того, что в регион вторглись холодные массы с севера, рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







«В принципе мы ждём, что холодная погода сохранится с небольшими вариациями в ближайшие трое суток. Холод будет поступать на фоне повышенного атмосферного давления, поэтому в ближайшие двое суток, 29 и 30 [января], осадки маловероятны», — сообщил Ягудин.







Согласно прогнозу, сегодня днём, 29 января, температура в городе будет держаться на уровне –20 градусов.







В ближайшую ночь, по данным на сайте Западно-Сибирского УГМС, температура в Новосибирске будет не слишком отличаться от дневной: ожидается –21…–23 градуса. Днём в среду, 30 января, потеплеет до –13…–15 . В четверг, 31 января, ночью ожидается –20…–22 градуса, но днём мороз продолжит крепчать.





«Хотя утром около –21, но в течение дня мы предполагаем понижение температуры — где-то градусов на 5–6 понизится», — уточнил Ренад Ягудин.





При этом, по его словам, 31 января в городе ожидаются осадки.







«Мы предполагаем, что <…> очередная северная ложбина, то есть полоса низкого атмосферного давления с фронтом, вызовет снегопады и метели при порывистом ветре до 15 метров в секунду», — сообщил Ренад Ягудин.







Ранее в ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что к концу недели на территории региона ожидаются морозы до –38 градусов — особенно холодно будет в Маслянино и Искитиме.