Гадко и сладко: в Новосибирск привезли конфеты со скорпионом и сверчками внутри

Необычные конфеты привезли из Америки





В новосибирском магазине «Продукто» появились в продаже необычные сладости — леденцы с насекомыми внутри, которые привезли из США.







«Насекомые внутри — настоящие, они даже немного отличаются в каждом леденце размером, формой, положением лапок. Они не в наборе, продаются по одному, стоят от 199 рублей до 399 рублей», — рассказал НГС руководитель магазина Евгений Бойков. По его словам, на вкус леденцы приятные: — «Когда доходишь до скорпиона — непередаваемые ощущения».







Леденец со скорпионом внутри самый дорогой в серии — 399 рублей за штуку





Карамелизированный сверчок выглядит не слишком аппетитно





Червяк со вкусом яблока — вы такое когда-нибудь пробовали?





Кроме чили в серии острых леденцов есть еще и леденец со вкусом халапеньо и хабанеро





Каждая конфета имеет необычное сочетание: сверчок сочетается со вкусом голубики, скорпион — с клубникой, червяк — с апельсином или яблоком. Острые леденцы выпускают со вкусом перца чили, халапеньо и хабанеро. Корреспонденты НГС попробовали два: скорпион на вкус оказался похожим на жареные семена подсолнуха, а вот сверчка съесть не удалось из-за характерного неприятного запаха.





Ранее в Новосибирск привозили шоколад с портретом президента в слезах — на упаковке он изображён плачущим и в обнимку с собакой.