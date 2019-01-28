Гадко и сладко: в Новосибирск привезли конфеты со скорпионом и сверчками внутри

Один леденец стоит минимум 200 рублей — НГС попробовал самый дорогой

Необычные конфеты привезли из Америки
Необычные конфеты привезли из Америки


В новосибирском магазине «Продукто» появились в продаже необычные сладости — леденцы с насекомыми внутри, которые привезли из США.


«Насекомые внутри — настоящие, они даже немного отличаются в каждом леденце размером, формой, положением лапок. Они не в наборе, продаются по одному, стоят от 199 рублей до 399 рублей», — рассказал НГС руководитель магазина Евгений Бойков. По его словам, на вкус леденцы приятные: — «Когда доходишь до скорпиона — непередаваемые ощущения».


Леденец со скорпионом внутри самый дорогой в серии — 399 рублей за штуку
Леденец со скорпионом внутри самый дорогой в серии — 399 рублей за штуку


Карамелизированный сверчок выглядит не слишком аппетитно
Карамелизированный сверчок выглядит не слишком аппетитно


Червяк со вкусом яблока — вы такое когда-нибудь пробовали?
Червяк со вкусом яблока — вы такое когда-нибудь пробовали?


Кроме чили в серии острых леденцов есть еще и леденец со вкусом халапеньо и хабанеро
Кроме чили в серии острых леденцов есть еще и леденец со вкусом халапеньо и хабанеро


Каждая конфета имеет необычное сочетание: сверчок сочетается со вкусом голубики, скорпион — с клубникой, червяк — с апельсином или яблоком. Острые леденцы выпускают со вкусом перца чили, халапеньо и хабанеро. Корреспонденты НГС попробовали два: скорпион на вкус оказался похожим на жареные семена подсолнуха, а вот сверчка съесть не удалось из-за характерного неприятного запаха.


Ранее в Новосибирск привозили шоколад с портретом президента в слезах — на упаковке он изображён плачущим и в обнимку с собакой.

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