Живёт кто попало: застройщик объяснил, зачем снес дом сибирячки, пока она была на работе

На месте дома уже решили построить крытую парковку и спортивный комплекс

Крыльцо снесли, чтобы там не поселились «асоциальные элементы»





Застройщик объяснил, зачем снёс крыльцо в частном доме в Дзержинском районе Новосибирска — это было сделано, чтобы там не поселились «асоциальные элементы».





В пятницу рабочие, нанятые застройщиком «ЗАО СМС», начали сносить частный дом на улице Шишкина, 14. Об этом в редакцию сообщила хозяйка дома, приславшая видео. О случившемся она узнала, пока была на работе.





«Мне позвонили соседи — сказали, что у дома стоит строительная техника, начала рушить мой дом. Я вызвала туда полицию, бегу с работы», — рассказала она.





Как сообщил корреспонденту НГС директор ООО «ЗАО СМС» Сергей Болотников, рабочие снесли крыльцо с навесом, чтобы в дом не проникли посторонние.





«К сожалению, в конце 2018 года стали поступать жалобы о самозахвате ранее расселенных объектов — пустующих жилых домов, в которых поселились асоциальные элементы, угрожающие безопасности жителей микрорайона. В частности, у дома № 14 по улице Шишкина





с целью исключения возможности проникновения или проживания там посторонних был запланирован и произведен снос крыльца с навесом. Все действия производились строго в отношении нежилой половины дома», — пояснил Сергей Болотников.









По словам Болотникова, компания старается или сносить пустующие дома, или приводить их в состояние негодное для проживания.





«Большая часть жителей частного сектора по улице Шишкина получили благоустроенные квартиры и благополучно переехали. Оставшимся собственникам сделаны предложения о возможности получения квартир либо денежных средств согласно независимой оценке. Большинство жителей аварийного дома [на улице Шишкина, 14] уже расселены в недавно сданный <...> десятиэтажный дом по соседству», — уточнил Сергей Болотников.





Как сообщил директор компании-застройщика, на участке, который сейчас занимает дом, планируют построить крытую парковку и спортивный комплекс для жителей жилого комплекса.





В начале января власти Новосибирска признали аварийными 44 дома в микрорайоне Затон в Ленинском районе — это почти все многоквартирные дома микрорайона. После этого корреспонденты НГС прогулялись по трём Портовым и одной Полярной улицам, заглянули в дома и пообщались с их жителями.

