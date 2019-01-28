В Новосибирске ученые сделали и запустили первый в мире двигатель из алюминия
На испытание инновационной разработки понадобился год
На аэродроме Мочище под Новосибирском завершились испытания первого в мире полностью алюминиевого двигателя внутреннего сгорания.
По информации НГТУ, испытания шли весь 2018 год.
«Износ деталей не определяется микрометрическим измерительным инструментом, фактически его нет. Это нас вдохновляет», — цитирует пресс-служба университета руководителя команды разработчиков, профессора кафедры самолето- и вертолетостроения НГТУ Илью Зверкова.
Полностью алюминиевый авиадвигатель был впервые представлен конструкторами НГТУ в январе 2018 года. Использование алюминия вместо стали помогло уменьшить вес двигателя на 30–40% по сравнению с традиционными стальными двигателями. При этом мощность нового двигателя выросла на 40 лошадиных сил — до 400 лошадиных сил, а расход топлива снизился примерно на 15%. Экспериментальный двигатель испытывали на обычном автомобильном бензине АИ-95.
Параллельно с испытаниями учёные спроектировали серийный образец двигателя. Алюминиевый двигатель планируют устанавливать на самолёты Як-52, Ил-103 и Бе-103.
«Сейчас идет изготовление деталей нового двигателя, который будет готов к началу лета 2019 года. Все основные детали будут отлиты из алюминия в Новосибирске», — добавили в пресс-службе НГТУ.
В конце прошлого года Министерство науки и высшего образования РФ выделило новосибирскому вузу 64 миллиона рублей — на эти деньги в НГТУ планируют разработать инновационный 3D-принтер по металлу.
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Александр Сильченко
Фото и видео предоставлены пресс-службой НГТУ